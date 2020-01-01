"Самый ценный подарок": Вера Кекелия показала новое фото с сыном

Звезда "Женского квартала" запостила семейный кадр в честь своего дня рождения.

Во вторник, 5 мая, украинская певица, звезда “Женского квартала“, участница “Голосу країни“ и Нацотбора на “Евровидение-2019“ Вера Кекелия отметила 34-й день рождения.

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По случаю праздника артистка показала в Инстаграм самый ценный подарок, который получила накануне именин. На своей странице Вера опубликовала новое фото с сыном Иваном, который появился на свет 30 апреля.

“Мне 34. Новый год начался и в моих руках самый ценный подарок 👼🏼“, - написала исполнительница.

Вера Кекелия показала новое фото с сыном Скриншот

Ранее Вера Кекелия призналась, почему назвала сына Иваном.

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