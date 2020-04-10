Беременная Вера Кекелия презентовала клип, снятый в домашней обстановке

Певица на последних месяцах беременности сняла видеоклип, не нарушая правил карантина.

Украинская исполнительница, звезда “Женского квартала“ и участница “Голосу країни“ Вера Кекелия порадовала фанов новой видеоработой. Знаменитость, которая сейчас находится на последних месяцах беременности, презентовала ролик на песню “Отдушина“.

Читай также: Звезда “Женского квартала“ Вера Кекелия рассекретила срок беременности

Премьера клипа состоялась в пятницу, 10 апреля, на официальном ютуб-канале Кекелии. По словам артистки, клип был снят в домашних условиях на мобильный телефон в рамках проекта #ShootAtHome. Оператором видео стал муж Веры, звезда “Голосу країни“ Роман Дуда, а авторами идеи выступили клипмейкеры Леся Подолянко и Дмитро Гук.

“В той час як світ звикає жити в умовах обмежень через пандемію, я надихаю себе музикою і колобораціями з творчими людьми;) Ділюсь з вами кліпом на пісню Отдушина, який ми відзняли в рамках нового карантинного проекту #ShootAtHome, що закликає людей творити, не виходячи з дому“, - говорится в описании к ролику.

Напомним, ранее Вера Кекелия показала эффектный кадр с беременным животиком.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.