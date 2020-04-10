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Беременная Вера Кекелия презентовала клип, снятый в домашней обстановке

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Певица на последних месяцах беременности сняла видеоклип, не нарушая правил карантина.
Беременная Вера Кекелия презентовала клип, снятый в домашней обстановке
Беременная Вера Кекелия презентовала клип, снятый в домашней обстановке
Скриншот из видео

Украинская исполнительница, звезда “Женского квартала“ и участница “Голосу країни“ Вера Кекелия порадовала фанов новой видеоработой. Знаменитость, которая сейчас находится на последних месяцах беременности, презентовала ролик на песню “Отдушина“.

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Премьера клипа состоялась в пятницу, 10 апреля, на официальном ютуб-канале Кекелии. По словам артистки, клип был снят в домашних условиях на мобильный телефон в рамках проекта #ShootAtHome. Оператором видео стал муж Веры, звезда “Голосу країни“ Роман Дуда, а авторами идеи выступили клипмейкеры Леся Подолянко и Дмитро Гук. 

“В той час як світ звикає жити в умовах обмежень через пандемію, я надихаю себе музикою і колобораціями з творчими людьми;) Ділюсь з вами кліпом на пісню Отдушина, який ми відзняли в рамках нового карантинного проекту #ShootAtHome, що закликає людей творити, не виходячи з дому“, - говорится в описании к ролику.

Напомним, ранее Вера Кекелия показала эффектный кадр с беременным животиком.

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Теги: Вера Кекелия
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  10.04.2020, 14:49
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гость
Какая такая фекалия? Интересная новость, пойду посру.
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