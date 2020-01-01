Этой новостью певица поделилась в Instagram.

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Украинская певица, звезда проекта “Голос Країни“, актриса “Женского квартала“ родила первенца. Малыш появился в одном из роддомов Киева, на родах присутствовал супруг звезды, музыкант Роман Дуда.

Радостной новостью и тем, как назвали малыша, новоиспеченные родители поделились на своих страничках в соцсетях.

Мы встретились;) Ванечка, сыночек, добро пожаловать в этот прекрасный мир! - написала Вера Кекелия

Вера Кекелия стала мамой: как назвали малыша instagram.com/kekeliavera/

У счастья есть имя. Его зовут Ваня - написал Роман Дуда