Вера Кекелия стала мамой: как назвали малыша
Этой новостью певица поделилась в Instagram.
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Украинская певица, звезда проекта “Голос Країни“, актриса “Женского квартала“ родила первенца. Малыш появился в одном из роддомов Киева, на родах присутствовал супруг звезды, музыкант Роман Дуда.
Радостной новостью и тем, как назвали малыша, новоиспеченные родители поделились на своих страничках в соцсетях.
Мы встретились;) Ванечка, сыночек, добро пожаловать в этот прекрасный мир! - написала Вера Кекелия
У счастья есть имя. Его зовут Ваня - написал Роман Дуда
Ранее мы писали, что Вера Кекелия презентовала клип, снятый в домашней обстановке.
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