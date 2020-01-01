Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Звезда "Женского Квартала" Вера Кекелия призналась, почему назвала сына Иваном

Комментариев: 0
Певица и актриса поделилась новыми подробностями рождения первенца.
Звезда "Женского Квартала" Вера Кекелия призналась, почему назвала сына Иваном
Звезда "Женского Квартала" Вера Кекелия призналась, почему назвала сына Иваном
пресс-служба

Читай также: “Красивые очень“: Жена и дочка Кошевого очаровали Сеть весенними фото

Накануне выходных стало известно, что участница “Женского Квартала“ Вера Кекелия впервые стала мамой! Певица и актриса родила сына весом 4200 гр и ростом 57 см в одном из столичных роддомов. Новорожденного назвали Иваном.

“У нас был список из нескольких имен, среди которых были: Иван, Эрнест, Рожден. Мне давно почему-то хотелось, чтобы моего сыночка звали Иван, но Ромчик (муж Веры, певец Роман Дуда. – Авт.) немножко сомневался. И мы решили, что, когда родится наш сын, мы на него посмотрим и решим, как его зовут. И вот мы его увидели и поняли, что это Ваня, Ванюша, Ванька“, - рассказывает участница “Женского Квартала“.

Вера Кекелия призналась, почему назвала сына Иваном
Вера Кекелия призналась, почему назвала сына Иваном
пресс-служба

Также Вера и Роман признаются, что заранее выбрали для себя семейные роды. В итоге супруг певицы был рядом с ней до самого рождения малыша.

“Рома был со мной на протяжении всех родов от первой до последней секунды. Он был рядом, помогал мне и акушерам, массировал мне спину, всячески поддерживал. Я могу сказать точно, что Рома тоже рожал. Я всегда знала, что на мужа могу положиться. Честно говоря, я думала, что в какой-то момент он упадет в обморок, но этого не произошло. Рома держался до конца молодцом. Этот важнейший момент нашей жизни мы пережили вместе. Такая поддержка Ромчика – для меня наилучший подарок“, - признается Вера Кекелия.

Читай также: “Люблю тебя, мой лягушонок!“: Потап написал чувственный стих ко Дню рождения NK

В связи с карантином, забирать из роддома счастливых родителей с малышом приехали всего пара близких людей, среди которых еще одна участница “Женского Квартала“ Марта Адамчук.

Кстати, уже завтра Вере исполняется 34 года. Впервые в своей жизни она встретит свой день рождения в новом для себя статусе – статусе Мамы!

Ранее Вера Кекелия презентовала клип, снятый в домашней обстановке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Вера Кекелия, Женский квартал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь