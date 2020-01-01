Звезда "Женского Квартала" Вера Кекелия призналась, почему назвала сына Иваном

Певица и актриса поделилась новыми подробностями рождения первенца.

Читай также: “Красивые очень“: Жена и дочка Кошевого очаровали Сеть весенними фото

Накануне выходных стало известно, что участница “Женского Квартала“ Вера Кекелия впервые стала мамой! Певица и актриса родила сына весом 4200 гр и ростом 57 см в одном из столичных роддомов. Новорожденного назвали Иваном.

“У нас был список из нескольких имен, среди которых были: Иван, Эрнест, Рожден. Мне давно почему-то хотелось, чтобы моего сыночка звали Иван, но Ромчик (муж Веры, певец Роман Дуда. – Авт.) немножко сомневался. И мы решили, что, когда родится наш сын, мы на него посмотрим и решим, как его зовут. И вот мы его увидели и поняли, что это Ваня, Ванюша, Ванька“, - рассказывает участница “Женского Квартала“.

Вера Кекелия призналась, почему назвала сына Иваном пресс-служба

Также Вера и Роман признаются, что заранее выбрали для себя семейные роды. В итоге супруг певицы был рядом с ней до самого рождения малыша.

“Рома был со мной на протяжении всех родов от первой до последней секунды. Он был рядом, помогал мне и акушерам, массировал мне спину, всячески поддерживал. Я могу сказать точно, что Рома тоже рожал. Я всегда знала, что на мужа могу положиться. Честно говоря, я думала, что в какой-то момент он упадет в обморок, но этого не произошло. Рома держался до конца молодцом. Этот важнейший момент нашей жизни мы пережили вместе. Такая поддержка Ромчика – для меня наилучший подарок“, - признается Вера Кекелия.

Читай также: “Люблю тебя, мой лягушонок!“: Потап написал чувственный стих ко Дню рождения NK

В связи с карантином, забирать из роддома счастливых родителей с малышом приехали всего пара близких людей, среди которых еще одна участница “Женского Квартала“ Марта Адамчук.

Кстати, уже завтра Вере исполняется 34 года. Впервые в своей жизни она встретит свой день рождения в новом для себя статусе – статусе Мамы!

Ранее Вера Кекелия презентовала клип, снятый в домашней обстановке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.