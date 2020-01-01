Вот это фигура!: Похудевшая Адель показала фото в мини-платье

Именинница Адель поблагодарила фанов за поздравления пикантным снимком.

Во вторник, 5 мая, популярная британская певица Адель отметила день рождения. Артистке исполнилось 32 года. По случаю праздника знаменитость поделилась в соцсети новым фото и в очередной раз шокировала фанов похудением.

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Так, на своей странице в Инстаграм Адель опубликовала пикантный снимок, где она запечатлена в черном мини-платье и на высоких каблуках. Поговаривают, что звезда сбросила 45 килограммов!

В описании к свежему кадру певица поблагодарила поклонников за поздравления, а также обратилась к работникам отрасли помощи, которые спасают людей от пандемии COVID-19.

“Спасибо всем за любовь в мой день рождения. Я надеюсь, что вы все в безопасности в это безумное время. Я хотела бы поблагодарить всех, кто на передовой и основных работников, которые защищают нас, рискуя своей жизнью! Вы действительно наши ангелы ♥ ️2020 все в порядке, спасибо“, - написала Адель.

Похудевшая Адель показала фото в мини-платье Скриншот

Ранее мы раскрыли неожиданные детали карьеры Адель.

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