День рождения Адель: ТОП-5 хитов самой знаменитой британки

5 мая певица Адель празднует 32-й день рождения.

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Во вторник, 5 мая, британская певица Адель отмечает свой день рождения. Одной из самых богатых знаменитостей Великобритании исполняется 32 года. По этому случаю Ivona предлагает вспомнить лучшие хиты исполнительницы, благодаря которым она получила мировое признание.

День рождения Адель: ТОП-5 хитов певицы

“Hometown Glory“

Песня “Hometown Glory“ сделала Адель известной. За этот сингл в 2010 году певица была номинирована на “Грэмми“ (“Лучшее женское поп-исполнение“).

Rolling in the Deep

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Еще один Сингл Адель, ставший ее визитной карточкой. Песня “Rolling in the Deep“ на протяжении семи недель занимала первую строчку чарта Billboard Hot 100.

Someone Like You

Эта не менее известная песня вышла на 1-е место в Британии, став второй в истории после The Beatles, кому удалось достичь такого результата.

Skyfall

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Композиция была выпущена в 2012 году и стала заглавной темой бондианы “007: Координаты Скайфолл“. Песня получила премии “Оскар“, “Грэмми“, а также “Золотой глобус“ за лучшую оригинальную песню.

Hello

На 59-ой церемонии вручения музыкальной премии “Грэмми“ песня “Hello“ была удостоена трех наград в категориях Лучшая песня года, Лучшая запись года и Лучшее сольное поп-исполнение. Журнал Rolling Stone поместил композицию Адель на шестое место в своем списке Лучших песен 2015 года.

Напомним, ранее день рождения отметила украинская певица Настя Каменских.

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