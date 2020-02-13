Звезду сфотографировали после вручения "Оскара" - и ее сложно узнать.

Похудела вдвое: В Сети обеспокоены переменой во внешности Адель instagram.com/Adele

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Британская певица 31-летняя Адель, которая не так давно развелась с супругом наследником состоятельной английской семьи Саймоном Конекки, очень сильно похудела - и это обеспокоило ее поклонников. На вечеринке после вручения кинопремии “Оскар“ знаменитость засветилась в стильном леопардовом платье, в котором выглядела не просто стройной, а неправдоподобно худенькой и изможденной. В Сеть попало фото с пати, на котором Адель позирует с польской телеведущей Кингой Русин. Вместе со снимком в Сети распространили комментарий телеведущей, которая отметила, что не узнала Адель.

Мы говорили и смеялись - до тех пор, пока она не назвала свое имя, - будто бы сказала польская ТВ-звезда.

instagram.com/adelesp

После упомянутой вечеринки и новых снимков Адель - в Сети начались активные обсуждения внешности звезды, которая, как подсчитали поклонники, за несколько лет похудела почти на 45 кг. Фолловеры активно делают коллажи, на которых сравнивают фигуру девушки в разное время. Часть поклонников считает, что Адель к лицу худоба, однако, многие фаны обеспокоены здоровьем звезды и считают, что, исхудав, она утратила свою индивидуальность.

instagram.com/adelesp

Ранее мы писали, что участница “Зважених“ стала телеведущей.

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