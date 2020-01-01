Царица Адель: Самые красивые фото и неожиданные детали карьеры

За что мы любим британку, и почему ее красота не поддается параметризации.

Людям нравится думать, что они знают всю подноготную своих любимых знаменитостей так, будто те являются их лучшими друзьями. Но что мы на самом деле знаем про одну из самых известных британских певиц современности - Адель? Она - несомненная фаворитка поп-сцены, гордость своей родины, а также пример для подражания. Вот только за последний год ее поклонники резко изменили свои физические характеристики. Если раньше полнотелой певицей восхищались в сообществах женщин plus-size, то теперь похудевшая и невероятно привлекательная певица является настоящим источником вдохновения для тех, кто безуспешно пытается сбросить надоедливые килограммы. Весь мир совсем недавно обсуждал то, как резко Адель избавилась от веса своего прошлого, но мы забываем о более важных элементах ее карьеры - ее рекордных наградах и номинациях. 5-го мая красотке Адель исполняется 32 года, и в честь любимой исполнительницы Ivona решила вспомнить не только этапы становления певицы, но и ее самые стильные глянцевые снимки.

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Странно осознавать, что Адель 5-го мая исполняется всего 32 года. Нам кажется, что мы знаем ее едва ли не всю жизнь. Обычно так и бывает, если артистка начинает свою карьеру в очень молодом возрасте. Своей концертной деятельности Адель дала старт еще в 2006 году, когда ей было всего 18 лет. Вспомните, первый ее альбом был выпущен под цифрой “19” - именно тогда, она громко заявила о своем таланте. Впоследствии Адель будет еще дважды прибегать к цифровым манипуляциям: она запишет сборники “21” и “25”.

Самые стильные снимки Адель pinterest

Если вдаваться в принципы любимой Адель нумерологией, то можно отыскать еще много забавных подробностей. Впрочем, нас больше интересует тот факт, что Адель как ни один другой исполнитель в современной истории начала свое покорение мира с громкого и до сих пор популярного сингла. “Rolling in the deep” на протяжении 7 недель занимал первую строчку Billboard Hot 100, что для британских исполнителей большая редкость.

Самые стильные снимки Адель pinterest

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Но вспомните, насколько эстетически привлекательным был клип на первый сингл Адель. Огромная комната, стекло и хрусталь, кажущаяся пустота и она - невероятно эффектная девушка с мощнейшим голосом, от которого содрогаются стены. Высокий начес, “кошачьи глазки”, нюдовая помада и ретро-образ - именно такой мир впервые увидел Адель, и продолжает представлять спустя 8 лет.

Самые стильные снимки Адель pinterest

Карьера Адель была далеко не так безоблачна, как у многих современных артистов. Вспомните, какой ажиотаж в прессе вызвал факт, что певица готовится к операции на связках. Кровоизлияние помогло артистке открыть в себе неожиданные достоинства. Так после операции Адель обнаружила, что теперь она может брать самые высокие ноты. Кстати, после рождения первого ребенка голос артистки стал еще и глубже. Поэтому неизвестно, получила ли бы свой “Оскар” за исполнение темы в кинокартине “Скайфолл” Адель, если бы не внезапные проблемы со здоровьем.

Самые стильные снимки Адель pinterest

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В 2017 году Адель на премии «Грэмми» одержала победу в пяти номинациях из пяти, увеличив число своих наград до 15, а также став первым артистом, сумевшим выиграть в номинациях «Альбом года», «Запись года» и «Песня года» дважды. Вместе с своими прочими номинациями, среди которых и “Эмми”, и “Золотой глобус”, и даже орден Британской империи, Адель можно назвать едва ли не самой титулованной артисткой нашей современности.

Самые стильные снимки Адель pinterest

Казалось, что в своем немаленьком весе Адель чувствовала себя всю жизнь абсолютно комфортно. Первоначально именно этот фактор выделил ее на фоне прочих молодых артисток. Вспомните, каким ошеломительным был эффект от выпущенного ею видео на песню “Rolling in the deep”. Вероятно, мы с вами видели едва ли не первый случай в истории, когда девушка с явными лишними килограммами выглядела настолько привлекательно и сексуально. И даже в 2020 году, когда от прошлой пышнотелой Адель не осталось и следа, мы по-прежнему восхищаемся ее красотой - классической, винтажной и очень рафинированной. Скорее всего дело не в весе и не в параметрах, а в том, как артистка подает себя - этому ее уж точно учить не приходится.

Раннее мы писали о том, как выбрать идеальные стрелки под разную форму глаз.

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