Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Бритни Спирс нецензурно поздравила маму-именинницу

Комментариев: 1
Певица вставила в поздравление матерное слово, но пообещала больше не говорит его.
Бритни Спирс нецензурно поздравила маму-именинницу
Бритни Спирс нецензурно поздравила маму-именинницу
GettyImages

Популярная американская исполнительница Бритни Спирс поделилась в соцсети редкой фотографией из семейного архива. Звезда показала свою маму Линн Айрен Бриджес..

Читай также: “Это был несчастный случай“: Бритни Спирс подожгла свой тренажерный зал

Так, на своей странице в Инстаграм 38-летняя артистка опубликовала черно-белый снимок, где она обнимает маму и улыбается на камеру. В описании к кадру Бритни поздравила Линн Айрен с юбилеем. Женщине исполнилось 65 лет.

Однако в поздравлении Спирс использовала нецензурную лексику. Но в конце поста добавила, что больше никогда не будет говорит это слово.

“С Днем Рождения, мама!!!! Дорогой Бог, мы делились лучшими смехами, известными человечеству ... Мне все равно, я скажу это.... Я, Fucking (черт побери), люблю тебя!!!! И я больше не буду произносить слово на “F“, - написала певица.

Мама Бритни Спирс
Мама Бритни Спирс
Скриншот

Ранее Бритни Спирс показала, как похудела на карантине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: Бритни Спирс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
trgvm1    05.05.2020, 16:29
Оценка:  0
trgvm1
а бритни симпотяжка
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь