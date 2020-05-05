Бритни Спирс нецензурно поздравила маму-именинницу
Популярная американская исполнительница Бритни Спирс поделилась в соцсети редкой фотографией из семейного архива. Звезда показала свою маму Линн Айрен Бриджес..
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Так, на своей странице в Инстаграм 38-летняя артистка опубликовала черно-белый снимок, где она обнимает маму и улыбается на камеру. В описании к кадру Бритни поздравила Линн Айрен с юбилеем. Женщине исполнилось 65 лет.
Однако в поздравлении Спирс использовала нецензурную лексику. Но в конце поста добавила, что больше никогда не будет говорит это слово.
“С Днем Рождения, мама!!!! Дорогой Бог, мы делились лучшими смехами, известными человечеству ... Мне все равно, я скажу это.... Я, Fucking (черт побери), люблю тебя!!!! И я больше не буду произносить слово на “F“, - написала певица.
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