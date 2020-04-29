"Это был несчастный случай": Бритни Спирс подожгла свой тренажерный зал

Певица подробно рассказала о случившимся в Инстаграм.

Обладательница “Грэмми“, всемирно известная американская певица Бритни Спирс поделилась с поклонниками неприятными воспоминаниями. Звезда рассказала, как случайно дома подожгла свой тренажерный зал полгода назад.

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Об инциденте 38-летняя артистка написала на своей странице в Инстаграм. По ее словам, пожар случился из-за двух свечей. К счастью, сработала пожарная сигнализация и никто в доме не пострадал.

Кроме того, Бритни заявила, что очень скучает возлюбленному и поэтому сильно похудела. Поп-звезда не видется с 26-летним Сэмом Асгари из-за карантина. Также Спирс поделилась отрывком со своей тренировки.

“Это был несчастный случай …. Но да …. Я сожгла🙈. Я проходила мимо двери в спортзал и пламя 🔥🔥🔥🔥 БУМ !!!!!! Благодатью Божьей, после этого сработала сигнализация, и никто не пострадал. К сожалению, теперь у меня осталось только два предмета снаряжения и тренажерный зал с односторонним зеркалом 🙄🙄🙄 !!!!! Но могло быть намного хуже, поэтому я благодарна. Pssss Мне нравится работать на воздухе в любом случае 🌸🌸🌸🌸🌸 !!!!“, - написала певица.

Напомним, ранее Бритни Спирс показала, как сломала ногу во время танца.

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