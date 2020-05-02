Бритни Спирс показала, как похудела на карантине

Певица похвасталась железным прессом в эффектном наряде.

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38-летняя Бритни Спирс регулярно устраивает фитнес-уроки для своих поклонников в Инстаграм во время карантина. Накануне знаменитость решила поделиться успехами и продемонстрировать свое спортивное тело, опубликовав несколько кадров в сети.

На фото Бритни красуется в короткой рубашке с длинными рукавами и декольте. Дополняют образ короткие джинсовые шорты. Свой лук она дополнила белыми бусами.

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По словам Бритни, она похудела из-за того, что не видится с ее возлюбленным 26-летним бодибилдером Сэмом Асгари и из-за тоски по нему ушли лишние кило.

С тех пор, как вернулась из Луизианы несколько недель назад, я в основном не видела своего парня. Это ощущается, будто вся жизнь. Я действительно похудела от того, что скучала по нему… Теперь ни одни мои штаны или шорты не подходят, - призналась артистка.

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