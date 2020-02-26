Бритни Спирс показала, как сломала ногу во время танца - видео

Певица запостила видео момента получения травмы.

Популярная американская певица, актриса и обладательница многих музыкальных премий Бритни Спирс шокировала поклонников новой публикацией. Звезда показала, как она неделю назад сломала ногу.

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Так, в среду, 26 февраля, Бритни опубликовала в Instagram ролик, на котором она танцует босиком в зале под песню “Sex on fire“ группы Kings of Leon. В конце видео артистка неправильно поставила ногу и сломала плюсневую кость. Отметим, что в ролике можно услышать характерный для перелома хруст.

“Я не танцевала в течение шести месяцев, поэтому я была в полном восторге от этого места. И да… я знаю, что я босиком, так что не смейтесь, но я так лучше держусь на полу! P. S. Здесь вы можете услышать, как я ломаю ногу, так что извините, что это довольно громко!” – написала Спирс под публикацией.

Напомним, ранее Бритни Спирс засветила татуировки на интимном месте.

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