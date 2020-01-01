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"Решила разобраться в проблеме": Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии

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Ведущая представила видеоработу под названием "А что я сделала, чтобы помочь?".
"Решила разобраться в проблеме": Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии
"Решила разобраться в проблеме": Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии
Скриншот из видео

Известная украинская ведущая, которая сейчас проживает в России, Регина Тодоренко рассказала подписчикам, почему пропала из соцсетей на целую неделю после громкого скандала. Как выяснилось Тодоренко сняла фильм о насилии.

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23 апреля знаменитость дала интервью изданию PeopleTalk. Во время разговора с журналистами она негативно высказалась о женщинах, которые публично заявили о домашнем насилии. Позже звезда “Орла и Решки“ записала видеообращение и извинилась за свои слова.

А в воскресенье, 3 мая, Тодоренко сообщила в Инстаграм, что решила разобраться в проблеме домашнего насилия. Артистка пообщалась с ведущими экспертами и сняла фильм “А что я сделала, чтобы помочь?“. Видео Регина опубликовала на своем ютуб-канале. Все средства от монетизации видео ведущая направит в фонды борьбы с домашним насилием.

“Я решила разобраться в проблеме и всю эту неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия. Результатом стал фильм, который поможет избавиться от предрассудков в этом вопросе и – самое главное – расскажет, что делать, если это произошло с вами или с кем-то из ваших знакомых.

Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит все было не зря“, - прокомментировала Тодоренко в Инстаграм.

Ранее Влад Топалов резко отреагировал на скандал с Региной Тодоренко.

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Теги: Регина Тодоренко
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Источник: Ivona bigmir)net

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