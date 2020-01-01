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Квиткова и Добрынин поженятся в мае: Детали предстоящей свадьбы

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Звезды 9 сезона "Холостяка" рассказали, когда пойдут в ЗАГС.
Квиткова и Добрынин поженятся в мае: Детали предстоящей свадьбы
Квиткова и Добрынин поженятся в мае: Детали предстоящей свадьбы
instagram.com/nikitadobrynin

Совсем недавно известный украинский ведущий, главный герой 9 сезона “Холостяка“ Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова сообщили фанам, что не смогут отпраздновать свадьбу в мае из-за пандемии коронавируса. 

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Пара рассказала, что взяла дополнительную дату для церемонии в сентябре. Однако, 28 апреля, Квиткова призналась, что все таки выйдет замуж за Добрынина в следующем месяце. Влюбленные приняли решение расписаться 20 мая. Об этом 21-летняя девушка заявила на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис.

Квиткова и Добрынин поженятся в мае
Квиткова и Добрынин поженятся в мае
Скриншот

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Кроме того невеста сообщила, что ей уже шьют платье на церемонию бракосочетания. По словам Даши, создателями наряда станут те же модельеры, которые пошили нежно-розовое платье для красной дорожки “Одесского кинофестиваля 2019“.

Квиткова и Добрынин поженятся в мае
Квиткова и Добрынин поженятся в мае
Скриншот

Квиткова и Добрынин поженятся в мае
Квиткова и Добрынин поженятся в мае
Скриншот

Ранее Квиткова и Добрынин рассказали о “Холостяке“, фаворитке 10 сезона и свадьбе.

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Теги: Дарья Квиткова, Никита Добрынин
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Источник: Ivona bigmir)net

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