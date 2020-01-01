Квиткова и Добрынин поженятся в мае: Детали предстоящей свадьбы

Звезды 9 сезона "Холостяка" рассказали, когда пойдут в ЗАГС.

Совсем недавно известный украинский ведущий, главный герой 9 сезона “Холостяка“ Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова сообщили фанам, что не смогут отпраздновать свадьбу в мае из-за пандемии коронавируса.

Читай также: Добрынин и Квиткова признались, какое имя выбрали для будущего сына

Пара рассказала, что взяла дополнительную дату для церемонии в сентябре. Однако, 28 апреля, Квиткова призналась, что все таки выйдет замуж за Добрынина в следующем месяце. Влюбленные приняли решение расписаться 20 мая. Об этом 21-летняя девушка заявила на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис.

Квиткова и Добрынин поженятся в мае Скриншот

Читай также: Кадр из фильма: Экс-холостяк с невестой позировали полуобнаженными

Кроме того невеста сообщила, что ей уже шьют платье на церемонию бракосочетания. По словам Даши, создателями наряда станут те же модельеры, которые пошили нежно-розовое платье для красной дорожки “Одесского кинофестиваля 2019“.

Квиткова и Добрынин поженятся в мае Скриншот

Квиткова и Добрынин поженятся в мае Скриншот

Ранее Квиткова и Добрынин рассказали о “Холостяке“, фаворитке 10 сезона и свадьбе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.