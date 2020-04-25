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Добрынин и Квиткова признались, какое имя выбрали для будущего сына

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Участники "Холостяка-9" придумали, как назовут сына.
Добрынин и Квиткова признались, какое имя выбрали для будущего сына
Добрынин и Квиткова признались, какое имя выбрали для будущего сына
instagram.com/nikitadobrynin

Ведущий, главный герой 9 сезона “Холостяка“ Никита Добрынин и его избранница, победительница романтического реалити Даша Квиткова решили проверить, насколько они знают друг друга.

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Так, на странице Никиты в Инстаграм появилось видео, где паре задают вопросы друг о друге. Когда один из партнеров отвечали неправильно, обоих било током. Как выяснилось, спустя год отношений Добрынин не знает имя первой любви Даши, как часто она бреет ноги и куда она впервые отправилась за границу. 

Квиткова в свою очередь не отгадала, какую часть тела Никита моет первой в душе, сколько пар обуви он брал в путешествие и даже не смогла вспомнить последние цифры номера возлюбленного.

Кроме того, в ролике пара рассекретила, какое имя даст своему сыну. Ведущий мечтает назвать мальчика Львом. Даша призналась, что полностью поддерживает желание мужа.

Добрынин и Квиткова признались, какое имя выбрали для будущего сына
Добрынин и Квиткова признались, какое имя выбрали для будущего сына
Скриншот

Ранее Квиткова и Добрынин рассказали о “Холостяке“, фаворитке 10 сезона и свадьбе.

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Теги: Никита Добрынин, Дарья Квиткова
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Источник: Ivona bigmir)net

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