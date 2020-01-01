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"Взяли дополнительную дату": Квиткова и Добрынин рассказали, когда состоится их свадьба

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Участники 9 сезона "Холостяка" могут перенести свадьбу из-за пандемии коронавируса.
"Взяли дополнительную дату": Квиткова и Добрынин рассказали, когда состоится их свадьба
"Взяли дополнительную дату": Квиткова и Добрынин рассказали, когда состоится их свадьба
instagram.com/kvittkova

Главный герой 9 сезона реалити-шоу “Холостяк“, ведущий Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова решили откровенно ответить на вопросы своих подписчиков в Инстаграм.

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Так, многих пользователей Сети интересовало, когда состоится свадьба пары. Никита в разделе Сторис написал, что изначально церемония была запланирована на 23 мая. Однако из-за пандемии коронавируса придется поменять дату.

Квиткова и Добрынин рассказали, когда состоится их свадьба
Квиткова и Добрынин рассказали, когда состоится их свадьба
Скриншот

Дарья в своем аккаунте добавила, что, скорее всего, торжество состоится позже. И она с Никитой уже выбрала дополнительную дату для свадьбы в сентябре.

“Из-за карантина, скорее всего, нам нужно будет переносить свадьбу. Мы не знаем, что будет происходить дальше, поэтому взяли дополнительную дату в сентябре“, - призналась Квиткова.

Квиткова и Добрынин рассказали, когда состоится их свадьба
Квиткова и Добрынин рассказали, когда состоится их свадьба
Скриншот

Напомним, ранее Никита Добрынин назвал причины расставания с первой женой.

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Теги: Никита Добрынин, Даша Квиткова
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Источник: Ivona bigmir)net

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