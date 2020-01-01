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Квиткова и Добрынин рассказали о "Холостяке", фаворитке 10 сезона и свадьбе

Спецтема: ТВ и телешоу
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Герои реалити честно ответили на самые каверзные вопросы об их отношениях.

Даша Квиткова и Никита Добрынин о
Даша Квиткова и Никита Добрынин о "Холостяке", фаворитке 10 сезона и свадьбе
пресс-служба

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Каждую пятницу в 22:00 на официальной страничке проекта СТБ «Холостяк» в Instagram выходит онлайн пост-шоу с Григорием Решетником. Участниками прямых эфиров становятся холостячки, главный герой реалити и звездные гости. Прошлый раз к обсуждению выпусков присоединилась пара, которая сложилась в 9 сезоне – Даша Квиткова и Никита Добрынин. Они не только поделились мнением о событиях в проекте, но и рассказали о личной жизни и грядущей свадьбе!

Поцелуй Макса с Дашей в 6 выпуске «Холостяка-10» уже вошел в историю проекта как самый скандальный, ведь произошел он на глазах у остальных участниц! В 9 сезоне в похожей ситуации очутились и Никита с Дашей – их поцелуй также увидели другие девушки.

  • О 10 сезоне и скандальном поцелуе

Даша: Когда произошел поцелуй Холостяка с Дашей, мы с Никитой были в шоке. Я думаю, что Макс – хороший парень. Возможно, у него сейчас эйфория, вокруг очень много красивых девчонок. Ну, как же тут без поцелуев? Это невозможно, мне кажется (улыбается). Мы с Никитой обсуждали этот момент и пришли к выводу, что наш поцелуй был каким-то простеньким по сравнению с тем, который случился у Макса с Дашей (смеется). Наши ситуации немного разные, поскольку мы с Никитой поцеловались не на Церемонии роз. Мы отошли довольно далеко, как нам казалось. А тут девчонки стояли и ждали… В любом случае неприятно видеть, когда Холостяк целуется с другими.

Но я ни о чем не жалела. И, повторись бы такая ситуация снова, я бы сделала все точно так же. Это была моя история и мой поцелуй. В тот момент мне было все равно на других участниц. Жаль было только Никиту, на которого накинулись девчонки.

Даша Квиткова и Никита Добрынин о
Даша Квиткова и Никита Добрынин о "Холостяке", фаворитке 10 сезона и свадьбе
пресс-служба

Участницам 10 сезона советую не забывать о том, что у каждой с Холостяком есть своя история. На ней и нужно концентрироваться. Во-вторых, отдавать себе отчет в том, куда они пришли. Это романтическое реалити, здесь невозможно угодить каждому.

Никита: Мне нравится сезон. Хоть я смотрю его меньше, но знаю от Даши, кто плохой, а кто хороший (смеется). Девушки очень красивые. «Холостяк» – реально сложный проект. Не все участницы в самом начале осознают, как им будет непросто. Хочу лишь пожелать им мудрости и терпения. И не забывать, что они пришли сюда не подружек искать, а любовь. Мне хочется поддержать Макса, но скажу, что ответственность и на нем в том числе. Ведь в поцелуе участвуют двое. Девушек очень много и быть психологом для каждой сложно. Здесь нужно выбирать, с кем тебе лучше.   

  • О фаворитке

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Даша: У меня ее нет. Я за любовь. Могу сказать, что мне нравится кудрявенькая девочка Алина. Еще мы с Никитой подумали о моей схожести с Дашей: обе гимнастки, у обеих был первый поцелуй на проекте и еще один – при девочках. Главное, чтобы теперь Даша себя мудро повела в этой ситуации.

  • Об опыте и критике

Даша: Каждая девчонка, ставшая участницей «Холостяка», по окончанию проекта выходит из него морально закаленнее. Когда на тебя наваливается такой шквал и любви, и негатива одновременно, ты взрослеешь быстрее, становишься жестче и опытнее. Со временем просто перестаешь реагировать на злые комментарии. Понимаешь, что их пишут люди, которым нечего делать. В лицо на улице обычно никто не говорит того, что пишут в соцсетях.

Даша Квиткова и Никита Добрынин о
Даша Квиткова и Никита Добрынин о "Холостяке", фаворитке 10 сезона и свадьбе
пресс-служба

  • Об отношениях и свадьбе

Никита: У нас появился третий житель, маленький ребенок. И это котенок по имени Каспер (улыбается). Мы готовимся к свадьбе – у нас уже выпущены пригласительные на 23 мая. Хотим, чтобы все сложилось идеально и мы не меняли дату. Пригласительные не просто напечатаны – они изготовлялись на специальной фабрике. Это очень сложный процесс. Наша свадьба пройдет в Киеве. Планировали сыграть ее в Италии, но счастливы, что все-таки этого не сделали. Знаем, что там сейчас сложная ситуация в связи с коронавирусом.   

Даша: На всякий случай забронировали отдельную дату на сентябрь. Медовый месяц хотели провести в Нью-Йорке. У нас уже были куплены билеты – планировали улететь на следующий день после свадьбы. Но пришлось отменить поездку из-за пандемии.

  • О мечте

Даша и Никита: Мы хотим деток (улыбаются).

А уже сегодня, в перерыве 7 выпуска романтического реалити СТБ «Холостяк-10», в 22:00 в онлайн пост-шоу к ведущему Григорию Решетнику присоединится участница проекта Алина, а также главный герой – Макс. 

Ранее мы писали, как сложилась личная жизнь главных героев шоу “Холостяк Украина“.

 

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Теги: холостяк, Никита Добрынин, Дарья Квиткова, свадьба
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Источник: IVONА bigmir)net

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