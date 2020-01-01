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"Малышка, тебе 25": Супермодель Белла Хадид показала яркие кадры с сестрой Джиджи

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Всемирно известные сестры забросали Сеть общими фото - в подборку попали и детские кадры.
"Малышка, тебе 25": Супермодель Белла Хадид показала яркие кадры с сестрой Джиджи
"Малышка, тебе 25": Супермодель Белла Хадид показала яркие кадры с сестрой Джиджи
instagram.com/bellahadid

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Американская супермодель палестинского  происхождения Белла Хадид, которую британские пластические хирурги назвали идеалом женской красоты, очаровала Сеть снимками со своей старшей сестрой и коллегой Джиджи. В Инстаграм звезда трогательно поздравила Джиджи Хадид с 25-летием и добавила несколько подборок фото - как детских, так и современных. Почти на всех фото звездные сестры позируют в обнимку и светятся от счастья. 

С днем рождения, мой лучший друг, лидер, учитель, участник преступления ... Я бы не смогла прожить эту жизнь без тебя на своей стороне! Спасибо за то, что ты самая великая старшая сестра для меня, о которой я когда-либо мечтала. “Я так благодарна за то, что ты есть, и я праздную тебя не только сегодня, но и каждый день! Помешана на тебе“
Happy 25th @gigihadid 🌻🌻🌻💛💛💛💛, - написала Белла.

Сотрите галерею со снимками Беллы и Джиджи:

Ранее мы писали, что Белла Хадид сама постригла челку в карантин. 

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Теги: Белла Хадид, Джиджи Хадид, супермодели, детские фото звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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