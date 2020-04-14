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Прическа своими руками: Супермодель Белла Хадид сама постриглась в карантин

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Знаменитость, которую пластические хирурги назвали самой красивой в мире, сделала себе стильную челку.

Прическа своими руками: Супермодель Белла Хадид сама постриглась в карантин
Прическа своими руками: Супермодель Белла Хадид сама постриглась в карантин
instagram.com/bellahadid

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Похоже, карантин одинаково действует на всех девушек - будь то звезды шоу-биза или их почитательницы: прекрасному полу хочется приятных перемен. В подтверждение этому американская супермодель Белла Хадид, которую британские пластические хирурги назвали самой красивой знаменитостью планеты, собственноручно изменила себе прическу.

Так, знойная красотка, которая в последнее время носила ровные волосы с прямым пробором, обрезала челку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What’s up guys 😇

Публикация от Bella 🦋 (@bellahadid)

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На новых публикациях в Инстаграм очаровательная Белла красуется уже с длинной не очень густой челкой, которая действительно несколько изменила ее внешность.

Прическа своими руками: Супермодель Белла Хадид сама постриглась в карантин
Прическа своими руками: Супермодель Белла Хадид сама постриглась в карантин
instagram.com/bellahadid

Прическа своими руками: Супермодель Белла Хадид сама постриглась в карантин
Прическа своими руками: Супермодель Белла Хадид сама постриглась в карантин
instagram.com/bellahadid

В Инста-сториз эксперементаторша Хадид рассказала, что сделала себе прическу, вдохновляясь обучающим видео звездного стилиста Джен Аткин в TikTok.

Ранее мы писали, что Белла Хадид показала откровенный образ на карантине.

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Теги: Белла Хадид, карантин, прическа, челка
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Источник: IVONА bigmir)net

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