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Умилительно: Самая красивая знаменитость показала кадр из детства

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Белла Хадид запосила детское фото и удивила Сеть.

Умилительно: Самая красивая знаменитость показала кадр из детства
Умилительно: Самая красивая знаменитость показала кадр из детства
instagram.com/bellahadid

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В Сети продолжается челлендж с детскими фото - знаменитости выкладывают архивные кадры и удивляют подписчиков. Не осталась в стороне и американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую британские пластические хирурги назвали селебрити с идеальной внешностью. В Инстаграм Белла добавила снимок, на котором позирует в возрасте 4-5 лет.

В кадре Белла стоит в компании нарядно одетых детей. На будущей супермодели - клетчатый сарафан, а в руках она держит корзинку с плюшевым медвежонком. На фото знаменитость очень похожа со своей старшей сестрой моделью Джиджи Хадид.

Снимок Белла оставила без подписи.

Умилительно: Самая красивая знаменитость показала кадр из детства
Умилительно: Самая красивая знаменитость показала кадр из детства
instagram.com/bellahadid

Подписчики активно комментируют фото, отмечая, что Белла “милашная“ и по-доброму смеются над ее “серьезным“ выражением лица и нарядом:

Ты здесь просто вылитая маленькая девочка из Германии, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что MELOVIN показал редкие фото из детства. 

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Теги: Белла Хадид, детские фото, архивные фото
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Источник: IVONА bigmir)net

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