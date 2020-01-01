"Девушка в желтом": Белла Хадид устроила фотосессию в одном жакете
Читай также: Неожиданно: Астафьева призналась, что бы сделала, будь она мужчиной
Знаменитости по-разному проводят время в карантине: кто-то читает книги или смотрит он-лайн концерты, а вот американская супермодель Белла Хадид развлекается тем, что делает откровенные селфи в любимой одежде.
Так, в Инстаграм горячая красотка добавила целую серию фото в расстегнутом бледно-желтом жакете. Интересно, что к неожиданно откровенному наряду модель надела головной убор и украшения - жемчужные бусы и серьги-кольца. Белла позирует сидя, стоя и даже лежа, нарочито обнажая идеальный животик и часть груди.
Девушка и ее любимая желтая куртка: серия, - написала Белла.
Подписчикам, видимо, пришлись по душе озорные развлечения модели - за несколько часов фото набрали почти 2,5 млн. лайков.
Ранее мы писали, что Белла Хадид показала домашнее фото.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил