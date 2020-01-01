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"Девушка в желтом": Белла Хадид устроила фотосессию в одном жакете

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Супермодель развлекается на карантине, делая пикантные снимки.

"Девочка в желтом": Белла Хадид устроила фотосессию в одном жакете
instagram.com/bellahadid

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Знаменитости по-разному проводят время в карантине: кто-то читает книги или смотрит он-лайн концерты, а вот американская супермодель Белла Хадид развлекается тем, что делает откровенные селфи в любимой одежде.

Так, в Инстаграм горячая красотка добавила целую серию фото в расстегнутом бледно-желтом жакете. Интересно, что к неожиданно откровенному наряду модель надела головной убор и украшения - жемчужные бусы и серьги-кольца. Белла позирует сидя, стоя и даже лежа, нарочито обнажая идеальный животик и часть груди.

Девушка и ее любимая желтая куртка: серия, - написала Белла.

"Девочка в желтом": Белла Хадид устроила фотосессию в одном жакете
instagram.com/bellahadid

"Девочка в желтом": Белла Хадид устроила фотосессию в одном жакете
instagram.com/bellahadid

"Девочка в желтом": Белла Хадид устроила фотосессию в одном жакете
instagram.com/bellahadid

"Девочка в желтом": Белла Хадид устроила фотосессию в одном жакете
instagram.com/bellahadid

Подписчикам, видимо, пришлись по душе озорные развлечения модели - за несколько часов фото набрали почти 2,5 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Белла Хадид показала домашнее фото.

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Теги: Белла Хадид, откровенные фото, модель
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Источник: IVONА bigmir)net

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