Супермодель Беллу Хадид сочли девушкой с самыми правильными чертами лица .

Британские пластические хирурги назвали самую красивую в мире знаменитость instagram.com/bellahadid

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Руководитель Центра современной косметической и пластической хирургии лица в Лондоне - Джулиан де Силва рассказала, кто из мировых знаменитостей имеет самое идеальное лицо. Об этом пишет lux.fm со ссылкой на Sun.

В Центре провели исследование, применив к знаменитым красавицам правило “золотого сечения“ - своеобразный эталон пропорций. таким образом, ученые определили девушку с самыми симметричными и "правильными" чертами лица.

Согласно результату исследования, самой "идеальной" девушкой стала американская модель палестинского происхождения 23-летняя Белла Хадид. Лицо звезды симметрично на 94,35%. Таким образом, по словам Де Сильвы, именно Белла - эталон красоты, согласно правилу “золотого сечения“.

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Кроме Беллы Хадид в ТОП-10 попали также американская певица Бейонсе, актриса Эмбер Херд, певица Ариана Гранде, певица Тейлор Свифт, супермодель Кейт Мосс, актриса Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, певица Кэти Перри и модель, актриса Кара Делевинь.

Ранее мы писали, что MELOVIN попал в список самых красивых мужчин планеты.

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