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MELOVIN попал в список номинантов на звание самого красивого мужчины в мире

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Украинский певец MELOVIN стал номинантом рейтинга 100 самых красивых людей мира.
MELOVIN попал в список номинантов на звания самого красивого мужчины в мире
MELOVIN попал в список номинантов на звания самого красивого мужчины в мире
instagram.com/melovin_official

Известный украинский певец, участник песенного конкурса “Евровидения-2018“ MELOVIN может сстать обладателем звания самого красивого мужчины в мире по версии интернет-издания TC Candler.

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Так, на официальной странице TC Candler в Instagram сообщается, что певец, настоящее имя которого Костя Бочаров, стал претендентом на место в ТОП-100 самых красивых людей мира. Отметим, что артист уже во второй раз оказывается в списке номинантов данного рейтинга.

Кроме украинского артиста, за звания самого красивого мужчины в мире поборются такие мировые знаменитости, как Роберт Паттинсон, Марио Касас, Кит Харингтон, Крис ЭвансДжейми Дорнан, Дэниэл Рэдклифф и другие.

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В 2018 году в рейтинге самых красивых людей мира по версии TC Candler победили американский актер Джейсон Мамоа и французская модель Тилан Блондо.

Напомним, ранее MELOVIN вспомнил первый поцелуй и заговорил об однополых отношениях.

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Теги: MELOVIN, самые красивые мужчины
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Источник: Ivonа bigmir)net

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