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Красота без прикрас: Белла Хадид показала откровенное домашнее фото

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Супермодель в халате и маске для лица сделал селфи.

Красота без прикрас: Белла Хадид показала откровенное домашнее фото
Красота без прикрас: Белла Хадид показала откровенное домашнее фото
instagram.com/bellahadid

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Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую британские пластические хирурги назвали самой красивой знаменитостью, показала, что даже самую яркую красоту нужно поддерживать и давать ей отдыхать. В Инстаграм звезда показала, как выходной ходит по дому с питательной маской для лица в шелковом халате, который пикантно распахивается на груди. Белла отметила, что чувствует себя в этот момент очень счастливой. 

Благодарна за это прекрасное воскресенье 💛, - написала Хадид. 

Красота без прикрас: Белла Хадид показала откровенное домашнее фото
Красота без прикрас: Белла Хадид показала откровенное домашнее фото
instagram.com/bellahadid

Фото за несколько часов собрало более 850 тыс. лайков.

Ранее мы писали, что Белла Хадид засветила грудь в мокрой блузе. 

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Теги: Белла Хадид, звезды дома, маски для кожи
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Источник: IVONА bigmir)net

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shk67    09.03.2020, 18:23
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