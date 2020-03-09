Супермодель в халате и маске для лица сделал селфи.

Красота без прикрас: Белла Хадид показала откровенное домашнее фото instagram.com/bellahadid

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Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую британские пластические хирурги назвали самой красивой знаменитостью, показала, что даже самую яркую красоту нужно поддерживать и давать ей отдыхать. В Инстаграм звезда показала, как выходной ходит по дому с питательной маской для лица в шелковом халате, который пикантно распахивается на груди. Белла отметила, что чувствует себя в этот момент очень счастливой.

Благодарна за это прекрасное воскресенье 💛, - написала Хадид.

Красота без прикрас: Белла Хадид показала откровенное домашнее фото instagram.com/bellahadid

Фото за несколько часов собрало более 850 тыс. лайков.

Ранее мы писали, что Белла Хадид засветила грудь в мокрой блузе.

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