Эффектно: Ризатдинова вынесла мусор в стильном наряде и впечатлила Сеть
Читай также: Не удержалась: 53-летняя Холли Берри разделась для карантинного челленджа
Украинская гимнастка, призерка Олимпийских игр и суперфиналистка проекта “Танцы со звездами“ Анна Ризатдинова поразила Сеть стильным образом в неожиданной обстановке.
В Инстаграм девушка выставила целую фотоссессию, сделанную около мусорных баков во дворе своего дома. Анна одета в стильный эффектный наряд - темные юбку-брюки и кроп-топ, а дополняют образ золотистые босоножки на высоком каблуке и крупные украшения. Ризатдинова принимает “модельные“ позы с мусорным пакетом в руке. Такие необычные кадры девушка выставила в рамках забавного карантинного челленджа для модниц, который набирает популярности в Сети.
Друзья, кому не хватает светских выходов, присоединяйтесь к мировому флешмобу #фешнтрешн , - написала Ризатдинова.
Читай также: Ноги от ушей: Экс-супруга Остапчука засветила фигуру в откровенном наряде
Фолловеры написали много забавных комментариев, отметив, что Анна очень стильно выглядит:
- МегаСтильно🔥👍
- А кто фоткал Аню интересно всем🙈🙈🙈
- Восхитительная! 🔥❤️😍
- А маска де?😁
- Когда пошла выбрасывать мусор, а там парень который тебе нравится😂😂💜💜
- Солидно👏
- Так стильно сміття ще ніхто не викидав!
- То чувство когда перед карантином купил куча новой одежды и никуда не сходил. Все после карантина когда будут выносить мусор, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Екатерина Кухар поразила поклонников в откровенном наряде.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил