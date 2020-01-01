Спортсменка поучаствовала в забавном карантинном челлендже #фешнтрешн .

Эффектно: Ризатдинова вынесла мусор в стильном наряде и впечатлила Сеть instagram.com/anna_rizatdinova

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Украинская гимнастка, призерка Олимпийских игр и суперфиналистка проекта “Танцы со звездами“ Анна Ризатдинова поразила Сеть стильным образом в неожиданной обстановке.

В Инстаграм девушка выставила целую фотоссессию, сделанную около мусорных баков во дворе своего дома. Анна одета в стильный эффектный наряд - темные юбку-брюки и кроп-топ, а дополняют образ золотистые босоножки на высоком каблуке и крупные украшения. Ризатдинова принимает “модельные“ позы с мусорным пакетом в руке. Такие необычные кадры девушка выставила в рамках забавного карантинного челленджа для модниц, который набирает популярности в Сети.

Друзья, кому не хватает светских выходов, присоединяйтесь к мировому флешмобу #фешнтрешн , - написала Ризатдинова.

Эффектно: Ризатдинова вынесла мусор в стильном наряде и впечатлила Сеть instagram.com/anna_rizatdinova

Эффектно: Ризатдинова вынесла мусор в стильном наряде и впечатлила Сеть instagram.com/anna_rizatdinova

Эффектно: Ризатдинова вынесла мусор в стильном наряде и впечатлила Сеть instagram.com/anna_rizatdinova

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Фолловеры написали много забавных комментариев, отметив, что Анна очень стильно выглядит:

МегаСтильно🔥👍

А кто фоткал Аню интересно всем🙈🙈🙈

Восхитительная! 🔥❤️😍

А маска де?😁

Когда пошла выбрасывать мусор, а там парень который тебе нравится😂😂💜💜

Солидно👏

Так стильно сміття ще ніхто не викидав!

То чувство когда перед карантином купил куча новой одежды и никуда не сходил. Все после карантина когда будут выносить мусор, - написали в Сети.

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