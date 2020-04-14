Ноги от ушей: Экс-супруга Остапчука засветила фигуру в откровенном наряде
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Экс-супруга телеведущего, шоумена Владимира Остапчука переводчица Елена Войченко, которая недавно поразила Сеть откровенной фотосессией, снова похвасталась стройной фигурой в пикантном наряде.
В Инстаграм Елена добавила фото, на котором, следуя челленджу #pillowchallenge, позирует в одной подушке, прикрепленной ремнем на поясе. Такой необычный наряд подчеркнул не только стройность Войченко, но и длину ее ног.
К челленджу вместе с мамой присоединилась и 6-летняя Эмилия. Она надела розовую подушку поверх гольфа и колготок, а дополнила яркий наряд мамиными туфлями на каблуке. Елена отметила, что девочка была за "каблуки". но против “нецелевого использования“ постелей.
Ранее мы писали, что Владимир Остапчук намекнул на примирение с женой.
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