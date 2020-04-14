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Ноги от ушей: Экс-супруга Остапчука засветила фигуру в откровенном наряде

Комментариев: 2
Елена Войченко приняла участие в популярном #pillowchallenge и показала длинные ноги .

Ноги от ушей: Экс-супруга Остапчука засветила фигуру в откровенном наряде
Ноги от ушей: Экс-супруга Остапчука засветила фигуру в откровенном наряде
instagram.com/olenavoychenko

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Экс-супруга телеведущего, шоумена Владимира Остапчука переводчица Елена Войченко, которая недавно поразила Сеть откровенной фотосессией, снова похвасталась стройной фигурой в пикантном наряде.

В Инстаграм Елена добавила фото, на котором, следуя челленджу #pillowchallenge, позирует в одной подушке, прикрепленной ремнем на поясе. Такой необычный наряд подчеркнул не только стройность Войченко, но и длину ее ног.

К челленджу вместе с мамой присоединилась и 6-летняя Эмилия. Она надела розовую подушку поверх гольфа и колготок, а дополнила яркий наряд мамиными туфлями на каблуке.  Елена отметила, что девочка была за "каблуки". но против “нецелевого использования“ постелей.

 

Ноги от ушей: Экс-супруга Остапчука засветила фигуру в откровенном наряде
Ноги от ушей: Экс-супруга Остапчука засветила фигуру в откровенном наряде
instagram.com/olenavoychenko

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук намекнул на примирение с женой.

 

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Теги: Владимир Остапчук, подушка, челлендж, Елена Войченко, развод
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  14.04.2020, 16:03
Оценка:  0
гость
Wtf??
гость  (аноним)  14.04.2020, 15:59
Оценка:  0
гость
На кикимору похожа!
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