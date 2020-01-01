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"Держите семеро": Обнаженная Кухар прикрылась мини-подушкой и покорила Сеть

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Прима-балерина Нацоперы поучаствовала в #pillowchallenge.

"Держите семеро": Обнаженная Кухар прикрылась мини-подушкой и покорила Сеть
instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Прима-балерина Нацоперы, судья шоу “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар засветила хрупкую фигуру в весьма откровенном наряде. В Инстаграм знаменитость выставила несколько фото, сделанных для популярного карантинного флешмоба #pillowchallenge. 

На одном из снимков Екатерина позирует без одежды, прикрывшись небольшой белой подушкой, перетянутой черным ремнем на поясе. Образ дополняют элегантные туфли на каблуке с декоративными элементами в виде цветков. На втором фото Кухар позирует в серо-голубом одеяле и золотистых босоножках. К слову, Екатерина, которая не так давно сменила цвет волос, сделала красивую пышную прическу с крупными кудрями, которые добавили образам игривости.  

Любые отношения между людьми — это труд!
Но только от вас зависит, будет он в радость или в тягость!😉🥂

Pillow or blanket?! - написала Екатерина.

"Держите семеро": Обнаженная Кухар прикрылась мини-подушкой и покорила Сеть
instagram.com/ekaterinakukhar_official

"Держите семеро": Обнаженная Кухар прикрылась мини-подушкой и покорила Сеть
instagram.com/ekaterinakukhar_official

"Держите семеро": Обнаженная Кухар прикрылась мини-подушкой и покорила Сеть
instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Фолловеры расхвалили фото Екатерины и отметили, что с подушкой им понравилось больше - поскольку видны шикарная фигура Кухар:

  • Держите меня семеро❤️❤️❤️❤️
  • “Верны мужьям шалуньи и насмешницы... “ - Уильям Шекспир)))
  • Как всьєгда красотка♥️🔥🔥🔥💥💥💥
  • Останній писк карантинної моди?😉
  • Красоту ничем не испортить. Вы шикарна всегда !
  • С подушкой более элегантно😍
  • Очаровательны ❤️❤️❤️❤️И тот и другой look просто 🔥🔥🔥🔥🔥
  • Пилоу, конечно, она короче
  • Все-таки этот цвет волос классно освежает)) и естественней как-то
  • Шикарно 🤩❤️🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских зажигательно станцевала с подушками.

 

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Теги: Екатерина Кухар, челлендж, пикантные фото, подушка
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Источник: IVONА bigmir)net

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