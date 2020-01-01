Прима-балерина Нацоперы поучаствовала в #pillowchallenge.

"Держите семеро": Обнаженная Кухар прикрылась мини-подушкой и покорила Сеть instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Прима-балерина Нацоперы, судья шоу “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар засветила хрупкую фигуру в весьма откровенном наряде. В Инстаграм знаменитость выставила несколько фото, сделанных для популярного карантинного флешмоба #pillowchallenge.

На одном из снимков Екатерина позирует без одежды, прикрывшись небольшой белой подушкой, перетянутой черным ремнем на поясе. Образ дополняют элегантные туфли на каблуке с декоративными элементами в виде цветков. На втором фото Кухар позирует в серо-голубом одеяле и золотистых босоножках. К слову, Екатерина, которая не так давно сменила цвет волос, сделала красивую пышную прическу с крупными кудрями, которые добавили образам игривости.

Любые отношения между людьми — это труд!

Но только от вас зависит, будет он в радость или в тягость!😉🥂

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Pillow or blanket?! - написала Екатерина.

"Держите семеро": Обнаженная Кухар прикрылась мини-подушкой и покорила Сеть instagram.com/ekaterinakukhar_official

"Держите семеро": Обнаженная Кухар прикрылась мини-подушкой и покорила Сеть instagram.com/ekaterinakukhar_official

"Держите семеро": Обнаженная Кухар прикрылась мини-подушкой и покорила Сеть instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Фолловеры расхвалили фото Екатерины и отметили, что с подушкой им понравилось больше - поскольку видны шикарная фигура Кухар:

Держите меня семеро❤️❤️❤️❤️

“Верны мужьям шалуньи и насмешницы... “ - Уильям Шекспир)))

Как всьєгда красотка♥️🔥🔥🔥💥💥💥

Останній писк карантинної моди?😉

Красоту ничем не испортить. Вы шикарна всегда !

С подушкой более элегантно😍

Очаровательны ❤️❤️❤️❤️И тот и другой look просто 🔥🔥🔥🔥🔥

Пилоу, конечно, она короче

Все-таки этот цвет волос классно освежает)) и естественней как-то

Шикарно 🤩❤️🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских зажигательно станцевала с подушками.

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