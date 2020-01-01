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Не удержалась: 53-летняя Холли Берри разделась для карантинного челленджа

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Звезда приняла участие в #PillowChallenge и позировала в черной подушке.

Не удержалась: 53-летняя Холли Берри разделась для карантинного челленджа
Не удержалась: 53-летняя Холли Берри разделась для карантинного челленджа
instagram.com/halleberry

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Несмотря на то, что в карантин все сидят дома, благодаря массовым челленджам люди не чувствуют себя разобщенными - более того, теперь запросто можно попасть в один ТОП с голливудской звездой. Так, у всех участников веселого флешмоба с подушками, который стал очень популярным в Сети, теперь есть шанс быть, "как Холли Берри".

53-летняя кинозвезда "не удержалась" и сделала-таки фото без одежды, прикрепив на талию подушку. Правда, Холли, которую, честно говоря, считают "ведьмочкой" из-за подчеркнуто молодого внешнего вида в возрасте 50+, и в челлендже оказалась оригинальной - она "надела" черную подушку и дополнила образ стильным двухцветным поясом, лодочками на каблуке и черной шляпой.

Вы уже ЗНАЕТЕ, что не можете удержать меня от #PillowChallenge 😂, - написала звезда.

Не удержалась: 53-летняя Холли Берри разделась для карантинного челленджа
Не удержалась: 53-летняя Холли Берри разделась для карантинного челленджа
instagram.com/halleberry

Подписчики Холли рассыпались в комплиментах и назвали звезду невероятно стильной и очень соблазнительной. 

Ранее мы писали, что NK зажигательно станцевала в подушках. 

 

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Теги: челлендж, карантин, Холли Берри
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Источник: IVONА bigmir)net

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