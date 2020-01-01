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Дмитрий Комаров рассказал, как остановил пассажирский самолет посреди взлетно-посадочной полосы

Спецтема: ТВ и телешоу
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Дмитрий Комаров поделился курьезным моментом со съемок программы «Мир наизнанку».

Дмитрий Комаров рассказал, как остановил пассажирский самолет посреди взлетно-посадочной полосы
Дмитрий Комаров рассказал, как остановил пассажирский самолет посреди взлетно-посадочной полосы
пресс-служба

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Ведущий программы «Мир наизнанку» на «1+1» Дмитрий Комаров продолжает делиться закадровыми моментами со съемок программы на своем личном YouTube-канале komarovmir.

В этот раз главный путешественник страны рассказал, как однажды ему пришлось остановить пассажирский самолет прямо на взлетно-посадочной полосе. История случилась в индонезийской провинции Папуа, когда команда возвращалась из племени бывших людоедов караваи и на лодках добралась до ближайшего аэропорта, способного принимать большие самолеты.

Дмитрий Комаров рассказал, как остановил пассажирский самолет посреди взлетно-посадочной полосы
Дмитрий Комаров рассказал, как остановил пассажирский самолет посреди взлетно-посадочной полосы
пресс-служба

Из джунглей мы вернулись в маленький городок, откуда раз в неделю летают самолеты. Плыли туда несколько дней на лодке. Связи нет никакой, мы не знаем расписания рейсов и готовы были ждать вылета неделю. И тут видим, что стоит самолет на полосе. Спрашиваем через переводчика: «На Джаяпуру?» (столица провинции Папуа). Нам говорят: «Да, улетает через пару часов». Мы обрадовались, сразу же купили билеты. Но учитывая, что вылет через пару часов, решили перекусить. Мы месяц нормально не ели. Набросились на курицу с рисом, которую купили у бабульки рядом с аэропортом, впервые за месяц выпили кофе, и вдруг я слышу, как заработали винты. Говорю гиду: «Давай спросим, а вдруг наш самолет». Мы расплачиваемся с бабулей, заходим в аэропорт и видим, что самолет уже движется по полосе. И тут выясняется, что кто-то что-то недопонял, и наш самолет уже улетает. Кричу переводчику: «Куда?». Нам показывают на дырку в стене, через которую отправляют багаж. Мы бросаемся туда и начинаем бежать по полосе. Бегу через газоны прямо в сторону самолета и размахиваю руками. И вижу, как пилот поворачивается в мою сторону. Он меня увидел. Это мгновение я не забуду никогда. Происходит чудо: самолет останавливается. Сзади выпадает трап, и стюардесса машет: «Сюда!». Мы садимся в самолет прямо посреди взлетно-посадочной полосы и начинаем смеяться, - вспоминает Дмитрий Комаров.

Дмитрий Комаров рассказал, как остановил пассажирский самолет посреди взлетно-посадочной полосы
Дмитрий Комаров рассказал, как остановил пассажирский самолет посреди взлетно-посадочной полосы
пресс-служба

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Также Дмитрий поделился воспоминаниями о том, как супруга Александра Кучеренко приезжала к нему на съемки программы:

Я стараюсь подстроить экспедиции так, чтобы чаще видеться с Сашей. Например, я позвал Сашу в Гонконг, когда у нас были съемки там. Она прилетела на 5 или 6 дней. Мы делали перерыв в съемках всего на 2 дня, а в остальные дни Саша просто ждала меня с работы, только не дома, а в гостинице. Мы успели прогуляться, посмотреть этот потрясающий город и достопримечательности, съездили к большому Будде.

О том, как сложилась судьба героев программы «Мир наизнанку», о любимых городах телеведущего, закадровых моментах съемок и многом другом смотрите на личном YouTube-канале Дмитрия Комарова. 

Ранее мы писали, что Дмитрий Комаров признался, чем его кормит жена.

 

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Теги: Мир наизнанку, Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко
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Источник: IVONА bigmir)net

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