Дмитрий Комаров признался, чем его кормит Александра Кучеренко

Ведущий похвастался кулинарными способностями супруги в сети.

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Известный телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров, который рассказывал,как совмещает путешествия и супружескую жизнь, показал, чем его кормит Александра Кучеренко дома. На своей странице в Инстаграм Дмитрий выложил фото обычного завтрака.

На фото - тарелка в виде сердца, на которой запеченная рыба, свекла, картофель, помидоры, спаржевая фасоль.

Обычный завтрак от любимой жены. Не удержался, сфоткал. Кстати, это первая фотка еды, которую я выкладываю в ленту, - написал в посте Комаров.

В комментариях фоловеры Дмитрия отметили, что порция слишком маленькая и он вряд ли будет сыт. Другие же пользователи похвалили завтрак от Александры.

Ранее Александра Кучеренко в коротком топике рассказала, как есть и не толстеть.

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