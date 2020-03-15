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Дмитрий Комаров признался, чем его кормит Александра Кучеренко

Комментариев: 4
Ведущий похвастался кулинарными способностями супруги в сети.
Дмитрий Комаров признался, чем его кормит Александра Кучеренко
Дмитрий Комаров признался, чем его кормит Александра Кучеренко
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Известный телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров, который рассказывал,как совмещает путешествия и супружескую жизнь, показал, чем его кормит Александра Кучеренко дома. На своей странице в Инстаграм Дмитрий выложил фото обычного завтрака.

На фото - тарелка в виде сердца, на которой запеченная рыба, свекла, картофель, помидоры, спаржевая фасоль.

Обычный завтрак от любимой жены. Не удержался, сфоткал. Кстати, это первая фотка еды, которую я выкладываю в ленту, - написал в посте Комаров.

В комментариях фоловеры Дмитрия отметили, что порция слишком маленькая и он вряд ли будет сыт. Другие же пользователи похвалили завтрак от Александры.

Ранее Александра Кучеренко в коротком топике рассказала, как есть и не толстеть.

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Теги: Дмитрий Комаров, ведущий, Александра Кучеренко
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Комментариев (4)
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navigator2    15.03.2020, 20:57
Оценка:  0
navigator2
зато я знаю чим Комар дефку кормить
DrFreeman    15.03.2020, 20:39
Оценка:  0
DrFreeman
СРОЧНО ВО ВСЕ ГАЗЕТЫ!!!! НА ВСЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ!!!! СЕНСАЦИЯ!!!! ССАНЫЙ ДЕБИЛ СДЕЛАЛ ФОТО ЕДЫ!!!
Opppppz    15.03.2020, 20:25
Оценка:  0
Opppppz
Мда, жалко пацана. Долго не протянет.
Djada    15.03.2020, 22:30
Оценка:  0
Djada
почему? они оба зануды
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