"Вообще не изменился": Дмитрий Комаров показал, как выглядел в 25 лет

Комаров поделился архивными снимками и рассказал, как придумал "Мир наизнанку".

Украинский фотограф, путешественник и ведущий проекта “Мир наизнанку“ Дмитрий Комаров поделился с поклонниками воспоминаниями о путешествии 12-летней давности.

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Так, на своей странице в Инстаграм Комаров рассказал подписчикам, как он в 25-летнем возрасте сам улетел в Таиланд, чтобы изучить поселения чау кхау. Однажды во время ливня он покинул свое авто и вместе с местным народом отправился пешком. По словам Комарова, именно в тот день у него возникла идея создать телепрограмму “Мир наизнанку“.

“Примерно 12 лет назад полетел в Юго-Восточную Азию, один, на неопределенный срок. На тот момент это был мой стиль жизни – уезжать куда-то, желательно с билетом в один конец, и погружаться в жизнь новой страны, без конкретных маршрутов и четких планов, корректируя их по ходу поездки. В мегатуристическом Таиланде меня интересовала обратная сторона. И я первым делом выбрал для себя север страны, в районе границы с Бирмой и Лаосом. Арендовал старенький двухдверный, праворульный джипик Suzuki. И 2 недели ездил вдоль границы с Мьянмой по проселочным дорогам, забираясь в те места, которых, как правило, нет в путеводителях. Тогда еще у меня не было смартфона с онлайн-картой – я пользовался бумажными картами, потихоньку пробираясь по маршруту, который сам для себя придумал и от руки нарисовал на листочке А4. Меня интересовали поселения чау кхау, или людей гор. Именно в этой поездке, когда во время тропического ливня был обвал дороги, я бросил свой джипчик и вместе с народом пошел дальше пешком. Реку мы переходили вброд. В тот самый момент я подумал – как же здорово и круто вокруг, какие фантастические вещи я вижу, и как хочется поделиться этими эмоциями со всеми. Тогда впервые появилась идея попробовать снять телепрограмму. Экспериментально“.

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Свой рассказ путешественник дополнил архивными фотографиями из поездки. Дмитрий отметил, что за 12 лет совсем не изменился внешне.

“Сейчас сортировал старые винчестеры и случайно наткнулся на фотки из этой поездки. Мне тогда было 25. Делюсь с вами этими картинками. Из-за карантина я не стригся уже почти 2 месяца и скоро причёска станет такой же, как на этих фото. Вообще прикольно, что за прошедшие 12 лет я вообще не изменился))“, - написал ведущий.

Дмитрий Комаров показал, как выглядел в 25 лет Скриншот

Дмитрий Комаров в Таиланде Скриншот

Дмитрий Комаров показал, как выглядел в 25 лет Скриншот

Дмитрий Комаров в Таиланде Скриншот

Дмитрий Комаров в Таиланде Скриншот

Дмитрий Комаров показал в Таиланде Скриншот

Дмитрий Комаров показал, как выглядел в 25 лет Скриншот

Дмитрий Комаров показал в Таиланде Скриншот

Дмитрий Комаров показал в Таиланде Скриншот

Дмитрий Комаров показал в Таиланде Скриншот

Напомним, ранее Дмитрий Комаров признался, как совмещает путешествия и супружескую жизнь.

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