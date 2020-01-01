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"У мужа в экспедиции": Жена Комарова очаровала Сеть нежными семейными фото

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Александра Кучеренко выставила несколько снимков из Гонконга, сделанных осенью 2019 .

"У мужа в экспедиции": Жена Комарова очаровала Сеть нежными семейными фото
instagram.com/aakucherenko

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Супруга популярного телеведущего, путешественника Дмитрия Комарова модель и телеведущая Александра Кучеренко очаровала Сеть семейными фото. В Инстаграм она добавила несколько снимков, сделанных прошлой осенью в Гонконге, куда Саша приезжала к мужу в экспедицию.

В кадре девушка появляется, сидя на подоконнике, на фоне масштабной панорамы Гонконга, а также в обнимку с Дмитрием. На общих фото пара выглядит очень счастливой и буквально излучает любовь.

Гонконг. Город, в который я влюбилась навсегда! Яркий, динамичный, фантастический и ошеломляющий! Не верится, что ещё осенью я приезжала туда на несколько дней к мужу @komarovmir в экспедицию. А сейчас с тёплыми воспоминаниями пересматриваю наши фотографии и с особым нетерпением жду #мирнаизнанку, чтобы увидеть то, что снималось тогда, - написала Александра.

"У мужа в экспедиции": Жена Комарова очаровала Сеть нежными семейными фото
instagram.com/aakucherenko

"У мужа в экспедиции": Жена Комарова очаровала Сеть нежными семейными фото
instagram.com/aakucherenko

"У мужа в экспедиции": Жена Комарова очаровала Сеть нежными семейными фото
instagram.com/aakucherenko

Фолловеры похвалили фото и в который раз подчеркнули, что Саша и Дмитрий - очень красивая и лучезарная пара.

Ранее мы писали, что Дмитрий Комаров показал, как выглядел в 25 лет. 

 

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Теги: Александра Кучеренко, Дмитрий Комаров, семьи звезд, Мир наизнанку
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Источник: IVONА bigmir)net

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