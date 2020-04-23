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"Девочка с горящими глазами": Юлия Санина показала архивное видео 14-летней давности

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Солистка "The Hardkiss" показала, как она в 15-летнем возрасте пела в шоу "Хочу бути зіркою".
"Девочка с горящими глазами": Юлия Санина показала архивное видео 14-летней давности
"Девочка с горящими глазами": Юлия Санина показала архивное видео 14-летней давности
instagram.com/the_hardkiss

Известная украинская исполнительница, солистка популярной рок-группы “The Hardkiss“ Юлия Санина порадовала поклонников архивным видео. Звезда показала, как выглядела в 15-летнем возрасте.

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Так, на своей странице в Инстаграм артистка опубликовала ролик со своим выступлением на проекте “Хочу бути зіркою“. Шоу выходило 14 лет назад на канале 1+1. В финале Санина проиграла Мише Марвину.

В описании к ролику звезда отметила, что “случайности не случайны“. По словам Юлии, на проекте она появилась на сцене с еще начинающими, никому неизвестными артистами. А теперь о них знает вся Украина. Так, спустя 14 лет Санина является вокалисткой успешная рок-группы, Mitti Misura стал режиссером, а Александр Бобик стал основателем танцевальной школы.

“Вот эта пятнадцатилетняя девочка с горящими глазами. Могла ли она знать, что пройдет 14 лет и у нее будет своя успешная группа? Что она споет в дуете с @tina_karol , которой восхищалась уже тогда. Что парень, который танцует справа @misupa станет режиссером и снимет для ее группы пару клипов. Что парень слева @alexbobik станет основателем одной из самых мощных танцевальных школ Украины @mywayua. Что она победит в этом отборе, а в финале проиграет @misha_marvin. Но родители все равно подарят ей собаку=) Это уникальное видео! Машина времени, которая показывает, как близко мы ходим по планете и не знаем, что ждет нас впереди. А пока эта девочка просто поет и танцует. И она так рада, что все по-взрослому, что на сцене с ней настоящие танцоры и рэпер @artikselfmade, и ее покажут по @1plus1_ua. Поет и ни о чем не догадывается))“, - написала певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот эта пятнадцатилетняя девочка с горящими глазами. Могла ли она знать, что пройдет 14 лет и у нее будет своя успешная группа? Что она споет в дуете с @tina_karol , которой восхищалась уже тогда. Что парень, который танцует справа @misupa станет режиссером и снимет для ее группы пару клипов. Что парень слева @alexbobik станет основателем одной из самых мощных танцевальных школ Украины @mywayua. Что она победит в этом отборе, а в финале проиграет @misha_marvin. Но родители все равно подарят ей собаку=) Это уникальное видео! Машина времени, которая показывает, как близко мы ходим по планете и не знаем, что ждет нас впереди. А пока эта девочка просто поет и танцует. И она так рада, что все по-взрослому, что на сцене с ней настоящие танцоры и рэпер @artikselfmade, и ее покажут по @1plus1_ua. Поет и ни о чем не догадывается))

Допис, поширений Юлия Санина (@the_hardkiss)

Накануне участники “The Hardkiss“ показали, как выглядели в юности.

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Теги: Юлия Санина, The Hardkiss
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Источник: Ivona bigmir)net

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