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TAYANNA показала редкое фото со звездным братом и 6-летним сыном

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Украинская исполнительница запостила кадр с Мишей Марвиным.
TAYANNA показала редкое фото со звездным братом и 6-летним сыном
TAYANNA показала редкое фото со звездным братом и 6-летним сыном
instagram.com/tayanna_reshetnyak

Известная украинская исполнительница, участница Нацотборов на “Евровидение“ в 2009 (в составе группы “Горячий шоколад“), 2017 и 2018 годах, TAYANNA поделилась с подписчиками семейной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала кадр, где она позирует в компании своего брата, певца Миши Марвина, и 6-летнего сына Даниэля. На снимке Миша обнимает племянника, который явно не любит позировать перед камерой.

“Явно Даніель не любить фотографуватись 😂 Дякую карантину - сім’я в зборі“, - подписала публикацию TAYANNA.

TAYANNA с сыном Даниэлем и Братом Мишой Марвиным
TAYANNA с сыном Даниэлем и Братом Мишой Марвиным
Скриншот

Напомним, ранее TAYANNA показала, как выглядела в школьные годы.

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Теги: TAYANNA, Миша Марвин
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Источник: Ivona bigmir)net

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