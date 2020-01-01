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Группа The Hardkiss выпустила впечатляющий клип на песню "Гора"

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Новую видеоработу коллектива уже посмотрели 50 тысяч пользователей Сети.
Группа The Hardkiss выпустила впечатляющий клип на песню "Гора"
Группа The Hardkiss выпустила впечатляющий клип на песню "Гора"
Скриншот из видео

Популярная украинская рок-группа The Hardkiss порадовала поклонников новым клипом. Коллектив презентовал ролик на песню “Гора“. Премьера видео состоялась в четверг, 2 апреля, на официальном ютуб-канале группы. Режиссером выступил Митти Мисюра. А над текстом хита и музыкой работали Юлия Санина и Валерий Бебко.

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В клипе солистка The Hardkiss появилась в трех совершенно разных нарядах. Сначала артистка в образе Жанны д’Арк позировала в огне с мечом в руке. Позже Юлия появилась в сгоревшем лесу в бежевом платье, черном плаще и в черной вуали. В конце видео Санина позировала среди зелени в серебристом платье. Отметим, что клип начался с эпиграфа, в котором была цитата персидского поэта Джалаладдина Руми:

“Этот мир – Горы, а наши поступки – крики: эхо от нашего крика в горах всегда возвращается к нам“.

Ранее участники “The Hardkiss“ показали, как выглядели в юности.

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Теги: The Hardkiss
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Источник: Ivona bigmir)net

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