Группа The Hardkiss выпустила впечатляющий клип на песню "Гора"

Новую видеоработу коллектива уже посмотрели 50 тысяч пользователей Сети.

Популярная украинская рок-группа The Hardkiss порадовала поклонников новым клипом. Коллектив презентовал ролик на песню “Гора“. Премьера видео состоялась в четверг, 2 апреля, на официальном ютуб-канале группы. Режиссером выступил Митти Мисюра. А над текстом хита и музыкой работали Юлия Санина и Валерий Бебко.

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В клипе солистка The Hardkiss появилась в трех совершенно разных нарядах. Сначала артистка в образе Жанны д’Арк позировала в огне с мечом в руке. Позже Юлия появилась в сгоревшем лесу в бежевом платье, черном плаще и в черной вуали. В конце видео Санина позировала среди зелени в серебристом платье. Отметим, что клип начался с эпиграфа, в котором была цитата персидского поэта Джалаладдина Руми:

“Этот мир – Горы, а наши поступки – крики: эхо от нашего крика в горах всегда возвращается к нам“.

Ранее участники “The Hardkiss“ показали, как выглядели в юности.

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