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Солистка "The Hardkiss" призналась, делала ли пластические операции

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Юлия Санина ответила на комментарии хейтеров.
Солистка "The Hardkiss" призналась, делала ли пластические операции
Солистка "The Hardkiss" призналась, делала ли пластические операции
instagram.com/the_hardkiss

Известная украинская исполнительница, солистка популярной рок-группы “The Hardkiss“ Юлия Санина приняла участие в программе “Життя відомих людей“.

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В эфире шоу артистка отвечала на комментарии хейтеров. Так, один из пользователей Сети заявил, что Санина пользовалась услугами пластических хирургов.

“Если бы... Нос большой, губы кривые! Если это работа пластического хирурга, то ему нужно что-то отрезать“, - ответила на критику знаменитость.

Накануне участники “The Hardkiss“ показали, как выглядели в юности.

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Теги: Юлия Санина, The Hardkiss, Життя відомих людей
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Источник: Ivona bigmir)net

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