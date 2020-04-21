"Какая фигура!": Вика из "НеАнгелов" похвасталась тонкой талией в жарком танце
Популярная украинская исполнительница, солистка известного дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха показала фанам, как развлекается на карантине. Звезда решила устроить танцевальную импровизацию на камеру.
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Так, на своей странице в Инстаграм артистка опубликовала видео, где она в коротких черных шортах, рубашке такого же цвета и серых кроссовках двигается под трек “SOS“ музыкантов Avicii и Aloe Blacc. Виктория восхитила фанов не только танцевальными навыками, но и идеальной фигурой. В ролике певица похвасталась тонкой талией и стальным прессом.
“В любой не понятной ситуации танцуй 😃👌! Как вам моя импровизация? Танец 💃🏻 бодрит лучше кофе ☕️“, - подписала видео Смеюха.
Поклонники участницы “НеАнгелов“ принялись активно комментировать ее свежую публикацию:
- Блин, Вика, какая же у тебя шикарная фигура👍🏿
- Виктория, у вас такая осиная талия, очень красивая ❤️
- Ваши Шорты Бодрят лучше кофе🔥😅🙌🙌
- Пластичная👍💋
- О да танцы бодрят🙂🙂а ещё настроение поднимают 😍😉👍💃будем так танцевать,когда закончиться карантин...😉😉😉
- Интересно наблюдать за вами в домашней обстановке)))))
- Классно!!!!!!
- Очень круто❤️
Ранее Вика из “НеАнгелов“ рассказала о том, как рассорилась со Славой Каминской.
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