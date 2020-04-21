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"Какая фигура!": Вика из "НеАнгелов" похвасталась тонкой талией в жарком танце

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Украинская певица устроила танцевальную импровизацию.
"Какая фигура!": Вика из "НеАнгелов" похвасталась тонкой талией в жарком танце
"Какая фигура!": Вика из "НеАнгелов" похвасталась тонкой талией в жарком танце
instagram.com/vikanablack

Популярная украинская исполнительница, солистка известного дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха показала фанам, как развлекается на карантине. Звезда решила устроить танцевальную импровизацию на камеру.

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Так, на своей странице в Инстаграм артистка опубликовала видео, где она в коротких черных шортах, рубашке такого же цвета и серых кроссовках двигается под трек “SOS“ музыкантов Avicii и Aloe Blacc. Виктория восхитила фанов не только танцевальными навыками, но и идеальной фигурой. В ролике певица похвасталась тонкой талией и стальным прессом.

“В любой не понятной ситуации танцуй 😃👌! Как вам моя импровизация? Танец 💃🏻 бодрит лучше кофе ☕️“, - подписала видео Смеюха.

Поклонники участницы “НеАнгелов“ принялись активно комментировать ее свежую публикацию:

  • Блин, Вика, какая же у тебя шикарная фигура👍🏿
  • Виктория, у вас такая осиная талия, очень красивая ❤️
  • Ваши Шорты Бодрят лучше кофе🔥😅🙌🙌
  • Пластичная👍💋
  • О да танцы бодрят🙂🙂а ещё настроение поднимают 😍😉👍💃будем так танцевать,когда закончиться карантин...😉😉😉
  • Интересно наблюдать за вами в домашней обстановке)))))
  • Классно!!!!!!
  • Очень круто❤️

Ранее Вика из “НеАнгелов“ рассказала о том, как рассорилась со Славой Каминской.

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Теги: Виктория Смеюха, НеАнгелы
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Источник: Ivona bigmir)net

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