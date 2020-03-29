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Вика из "НеАнгелов" рассказала о том, как рассорилась со Славой Каминской

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Между девушками назрел конфликт.
Вика из "НеАнгелов" рассказала о том, как рассорилась со Славой Каминской
Вика из "НеАнгелов" рассказала о том, как рассорилась со Славой Каминской
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Cолистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха рассказала, почему не захотела петь на празднике коллеги. Оказывается, между коллегами даже вспыхнула ссора. О конфликте из-за праздника девушки рассказали в программе “Светская жизнь“.

Не так давно прошел праздник Славы Каминской, на котором выступала группа KAZKA, хотя изначально создатель группы Юрий Никитин планировал порадовать гостей праздника дуэтом с Викторией. Но та отказалась.

Я хотела, чтобы пела группа НеАнгелы, потому что все гости знают наши песни, но Вика не захотела. У нее тогда была какая-то съемка, но я ее попросила, она отказала мне, - поделилась Слава.

После Виктория сказала, что не хотела бы, чтобы и Слава пела у нее на празднике, ведь сама она так часто поет на подобных мероприятиях, что уже устала.  

Я так часто пою на разных днях рождения, что считаю это каким-то пафосом, немного попахивает пафосом, - прокомментировала Вика.

Ранее мы писали, какие пластические операции делала Слава Каминская.

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Теги: Слава Каминская, Виктория Смеюха, НеАнгелы
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Тоха Клановец  (аноним)  29.03.2020, 16:54
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