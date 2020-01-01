Какие пластические операции делала Слава Каминская: откровенное признание певицы

Солистка группы "НеАнгелы" не скрывает, что обращалась к пластическим хирургам.

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Известная украинская исполнительница, участница популярного дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская призналась, какими услугами пластических хирургов пользовалась. Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость заявила, что делала липосакцию и даже назвала имя врача.

“Мои пластические операции. Расскажу сама, пока вы там не придумали свою альтернативную правду. Хотя .... поздно 🤣 Я ни в коем случае не пропагандирую, просто делюсь инфой😉 Как стало известно из достоверных источников, некоторый жир извлечь из тела при помощи спортзала (при определенном, комфортном мне весе) НЕВОЗМОЖНО! Поэтому, моими Чипом и Дейлом (и даже Гаечкой) стала липосакция , добрая фея и хирург по совместительству @animeloyanrob Вы спросите зачем? Чтобы было меньше жира в труднодоступных местах🤣 Вроде, затем же её и делают. Жировые ловушки оказались немаленькими 🤦🏽‍♀️ Я прям очень удивилась, так как всегда считала себя худой. Была бы я барсуком, жир можно было бы законсервировать в банку. Но нет. Банки нет 🤣 Доктор нашла жиру более полезное применение: вернула его в меня обратно, только в то место, где его как раз не хватало👍🏼👩🏻‍⚕️. Кажется, это называется «липофилинг»☝🏼 Но важно знать: это не волшебная таблетка, которая сделает тело красивым навсегда. Без ПП и тренировок эффекта хватит на пару месяцев . Поэтому, тренировки расписаны на два месяца вперед, и отговорок больше не осталось🤣 Кроме карантина, конечно“, - поделилась Слава.

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Кроме того, артистка призналась, что 13 лет назад делала пластику груди и носа. И больше не планирует менять эти части тела.

“Сиськи “донашиваю старые“))) Впрочем, как и нос🤣 Новых имплантатов не намечается) Меня все устраивает, даже более чем, вот уже 13 лет! Спасибо за это @dr.pirus“, - с юмором написала Каминская.

Какие пластические операции делала Слава Каминская скриншот

Напомним, ранее Слава Каминская запостила видео, где ей вводят наркоз.

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