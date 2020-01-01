Очень креативно!:Слава Каминская призналась, чем развлекает детей в карантин

Участница дуэта "НеАнгелы" планирует устраивать дискотеки для детей и готовить еду.

Слава Каминская призналась, чем развлекает детей в карантин instagram.com/babaslavka

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Звезды украинского шоубиза, которые всячески пропагандируют режим карантина, введенный из-за распространения коронавируса, массово выкладывают в Сеть варианты интересного досуга.

Не осталась в стороне и участница дуэта “НеАнгела“ Слава Каминская, которая поделилась новыми снимками, на которых позирует с 5-летним Леонардом и 4-летней Лаурой в защитных масках. К фото Слава добавила пост, в котором подробно описала, чем занимает детей в карантин. Артистка отметила, что они на несколько дней оставят занятия - и посвятят себя творчеству.

Как мы с детьми будем развлекаться на карантине:🧐

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Рекомендации мамы-артистки, присутствует много творчества и хендмейда😅

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1️⃣ Кулинария🍪

Я выписала список любимых вкусняшек своих младшеньких, и планирую какое-то время уделять кухне. Мы не учимся готовить борщи, в меню: желешки, лоли-попс, мороженое, цветные бутерброды. В общем, в ход пошла запрещенка😂

2️⃣ Fasion из май профешн🎽

Будем декорировать старые мамины футболки! Все, что однотонное, скоро станет вип-лакшери со стразами, пайетками, радугами. Несколько тюбиков краски, пара белых футболок и на полдня мы заняты. Слава Каминская призналась, чем развлекает детей в карантин instagram.com/babaslavka

3️⃣ Домашние растения 🌱

Давно не доходили руки пересадить вазоны — хочу организовать бригаду из троих👩‍👧‍👦 Будем поливать, подворачивать, беречь, читать о растениях. Еще подумываю посадить дома авокадо из косточки, прям очень интересно.

4️⃣ Слаймы🧃

Смывки уже купила заранее, учусь на своих ошибках. Скачала несколько рецептур, если у вас есть проверенные, делитесь в комментариях⬇️⬇️⬇️

5️⃣ Концерты и дискотеки💃🏼

Леон у нас не по шоу-бизнесу, а вот с Лаурой планируем устроить шоу поярче Мадонны😂 Репертуар стабильный — передался генетически. Эту любовь не победить❣️ Слава Каминская призналась, чем развлекает детей в карантин instagram.com/babaslavka

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Также будем немного учиться, ментальную арифметику никто не отменял😂 Но пока настроение развлекательное, к образовательному вернемся через несколько дней)) пс. Даже если маски ничего не решают (а это не доказано), мне так будет спокойней. Попрошу знатных вирусологов оставить свои комментарии в пределах черепной коробки😫 сохраняем и не скучаем 😘, - написала Слава.

Слава Каминская призналась, чем развлекает детей в карантин instagram.com/babaslavka

Ранее мы писали, что Слава Каминская показала стильный look в карантин.

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