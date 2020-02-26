Вика из "НеАнгелов" впервые призналась, почему не стала дизайнером

Виктория Смеюха рассказала, кем мечтала стать до начала музыкальной карьеры.

Известная украинская исполнительница, солистка группы “НеАнгелы“ Виктория Смеюха поделилась с поклонниками неожиданным фактом о себе. Артистка рассказала, кем мечтала стать в юности.

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Так, на своей странице в Инстаграм Вика написала, что закончила лицей искусств по классу живописи. Кроме того, звезда планировала стать дизайнером, но ее не приняли в ВУЗ. Однако, знаменитость отметила, что если бы не было этой неудачи, то она бы не стала певицей.

Свой пост Смеюха сопроводила снимками с художественной студии “Art-people“ в Харькове. Артистка похвасталась своей работой.

“А вы знаете, что я закончила лицей искусств по классу живописи? И даже собиралась стать дизайнером!..😉. Но... ! Украине повезло, и меня не приняли в ВУЗ😂, а то, вы могли бы и не услышать мой голос!🎼🎶😃 Находясь в Харькове, благодаря @art_people_kharkov, я снова окунулась в атмосферу художества. Очень приятно было взять в руки кисти и краски🎨“, - поделилась Виктория.

Вика из "НеАнгелов" Скриншот

Вика из "НеАнгелов" Скриншот

Инстаграм Вики из "НеАнгелов" Скриншот

Напомним, ранее участница дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха откровенно рассказала о личной жизни.

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