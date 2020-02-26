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Вика из "НеАнгелов" впервые призналась, почему не стала дизайнером

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Виктория Смеюха рассказала, кем мечтала стать до начала музыкальной карьеры.
Вика из "НеАнгелов" впервые призналась, почему не стала дизайнером
Вика из "НеАнгелов" впервые призналась, почему не стала дизайнером
instagram.com/vikanablack

Известная украинская исполнительница, солистка группы “НеАнгелы“ Виктория Смеюха поделилась с поклонниками неожиданным фактом о себе. Артистка рассказала, кем мечтала стать в юности.

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Так, на своей странице в Инстаграм Вика написала, что закончила лицей искусств по классу живописи. Кроме того, звезда планировала стать дизайнером, но ее не приняли в ВУЗ. Однако, знаменитость отметила, что если бы не было этой неудачи, то она бы не стала певицей.

Свой пост Смеюха сопроводила снимками с художественной студии “Art-people“ в Харькове. Артистка похвасталась своей работой.

“А вы знаете, что я закончила лицей искусств по классу живописи? И даже собиралась стать дизайнером!..😉. Но... ! Украине повезло, и меня не приняли в ВУЗ😂, а то, вы могли бы и не услышать мой голос!🎼🎶😃 Находясь в Харькове, благодаря @art_people_kharkov, я снова окунулась в атмосферу художества. Очень приятно было взять в руки кисти и краски🎨“, - поделилась Виктория.

Вика из
Вика из "НеАнгелов"
Скриншот

Вика из
Вика из "НеАнгелов"
Скриншот

Инстаграм Вики из
Инстаграм Вики из "НеАнгелов"
Скриншот

Напомним, ранее участница дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха откровенно рассказала о личной жизни.

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Теги: Виктория Смеюха, НеАнгелы
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Jamz    26.02.2020, 15:51
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Jamz
потому что проще и прибыльнее было стать шлюхой!)
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