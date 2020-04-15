"На кого больше похожа?": Вика из "НеАнгелов" показала редкие фото своих бабушек
Украинская исполнительница, солистка известного дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха поделилась с поклонниками редкими фотографиями из семейного архива.
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На своей странице знаменитость опубликовала черно-белые портреты своих бабушек - Валентины и Галины. К раритетным кадрам артистка добавила свой детский снимок и современных. С помощью этого коллажа Вика решила выяснить, на кого она больше похожа.
“Интересно, что человек берет от своих предков очень многое - черты лица, привычки, почерк, хотя и привносит что-то свое, новое😊. Как вы считаете, на какую бабушку я больше похожа?❤️1. Фото слева - Бабушка Валя - Мама моего папы ❤️2. Фото справа - Бабушка Галя - Мама моей мамы“, - поинтересовалась у подписчиков Смеюха.
- “Мне кажется больше на маму папы. Хотя губы явно от маминой мамы👌❤️“,
- “Бабушки даже друг на друга похожи!😊👍🏻 А Вика на обоих!😉👍“,
- “На мамину маму больше“,
- “На бабушку по линии мамы, очень похожа“,
- “на Бабушку Галю“,
- “Удивительно, но на обеих одинаково похожи“,
- “Однозначно на бабушку Галю“,
- “На обе бабушки, но больше на бабушку Валю!!!“,
- “Класс )) удивительно, что человек с возрастами меняется, но всё равно, на каждом этапе просматриваются черты всего рода ) это так круто )) 👍👍👍“, - пишут в комментариях.
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