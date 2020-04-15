Певица поделилась раритетными снимками из семейного архива.

"На кого больше похожа?": Вика из "НеАнгелов" показала редкие фото своих бабушек instagram.com/vikanablack

Украинская исполнительница, солистка известного дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха поделилась с поклонниками редкими фотографиями из семейного архива.

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На своей странице знаменитость опубликовала черно-белые портреты своих бабушек - Валентины и Галины. К раритетным кадрам артистка добавила свой детский снимок и современных. С помощью этого коллажа Вика решила выяснить, на кого она больше похожа.



“Интересно, что человек берет от своих предков очень многое - черты лица, привычки, почерк, хотя и привносит что-то свое, новое😊. Как вы считаете, на какую бабушку я больше похожа?❤️1. Фото слева - Бабушка Валя - Мама моего папы ❤️2. Фото справа - Бабушка Галя - Мама моей мамы“, - поинтересовалась у подписчиков Смеюха.

Вика из "НеАнгелов" показала редкие фото своих бабушек Скриншот

“Мне кажется больше на маму папы. Хотя губы явно от маминой мамы👌❤️“,

“Бабушки даже друг на друга похожи!😊👍🏻 А Вика на обоих!😉👍“,

“На мамину маму больше“,

“На бабушку по линии мамы, очень похожа“,

“на Бабушку Галю“,

“Удивительно, но на обеих одинаково похожи“,

“Однозначно на бабушку Галю“,

“На обе бабушки, но больше на бабушку Валю!!!“,

“Класс )) удивительно, что человек с возрастами меняется, но всё равно, на каждом этапе просматриваются черты всего рода ) это так круто )) 👍👍👍“, - пишут в комментариях.

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