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"На кого больше похожа?": Вика из "НеАнгелов" показала редкие фото своих бабушек

Комментариев: 2
Певица поделилась раритетными снимками из семейного архива.
"На кого больше похожа?": Вика из "НеАнгелов" показала редкие фото своих бабушек
"На кого больше похожа?": Вика из "НеАнгелов" показала редкие фото своих бабушек
instagram.com/vikanablack

Украинская исполнительница, солистка известного дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха поделилась с поклонниками редкими фотографиями из семейного архива.

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На своей странице знаменитость опубликовала черно-белые портреты своих бабушек - Валентины и Галины. К раритетным кадрам артистка добавила свой детский снимок и современных. С помощью этого коллажа Вика решила выяснить, на кого она больше похожа.


“Интересно, что человек берет от своих предков очень многое - черты лица, привычки, почерк, хотя и привносит что-то свое, новое😊. Как вы считаете, на какую бабушку я больше похожа?❤️1. Фото слева - Бабушка Валя - Мама моего папы ❤️2. Фото справа - Бабушка Галя - Мама моей мамы“, - поинтересовалась у подписчиков Смеюха.

Вика из
Вика из "НеАнгелов" показала редкие фото своих бабушек
Скриншот

  • “Мне кажется больше на маму папы. Хотя губы явно от маминой мамы👌❤️“,
  • “Бабушки даже друг на друга похожи!😊👍🏻 А Вика на обоих!😉👍“,
  • “На мамину маму больше“,
  • “На бабушку по линии мамы, очень похожа“,
  • “на Бабушку Галю“,
  • “Удивительно, но на обеих одинаково похожи“,
  • “Однозначно на бабушку Галю“,
  • “На обе бабушки, но больше на бабушку Валю!!!“,
  • “Класс )) удивительно, что человек с возрастами меняется, но всё равно, на каждом этапе просматриваются черты всего рода ) это так круто )) 👍👍👍“, - пишут в комментариях.

Ранее Вика из “НеАнгелов“ рассказала о том, как рассорилась со Славой Каминской.

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Теги: Виктория Смеюха
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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На одной фото располневшая Джамала.
гость  (аноним)  15.04.2020, 11:43
Оценка:  0
гость
Лучше по пиздe сравним .
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