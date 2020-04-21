Звезда продемонстрировала сценическую и повседневную обувь и рассказала о любимых "парах".

"Вот это да!": Каменских показала отдельную комнату со своей обувью instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских, которая появляется в ярких клипах и на сцене не только в стильных нарядах, но и дополняет их красивыми туфлями и босоножками, показала комнату, в которой хранит свою любимую обувь.

В Инстаграм артистка выставила видео, на котором засняла полки, полные разнообразной разноцветной обуви на любой вкус - от высоких сапог до легких открытых сабо. Однако в описании артистка отметила, что ее любимые модели можно пересчитать на пальцах:

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Girl’s weakness 👠😄

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Если бы пришлось выбрать всего 5 пар обуви на год, это были бы :

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1️⃣белые кроссовки

2️⃣классические лодочки черного цвета

3️⃣черные ботинки с грубой толстой подошвой

4️⃣черные минималистичные босоножки на каблуке а-ля Stuart Weitzman

5️⃣универсальные сандалии на низком ходу

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Такую обувь можно сочетать практически с любой одеждой!

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А для тех, кто как и я, обожает обувь и мог бы дать фору Кэрри Бредшоу в плане стиля, я подготовила тренды обуви 2020 🔝

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Очень надеюсь, что скоро мы сможем выйти на улицу в своей любимой паре! - отметила Каменских.

Поклонники пришли в восторг от коллекции обуви артистки - и пошутили, что у некоторых одежды гораздо меньше:

Вот это набор🔥🔥🔥 у меня дома шкаф для одежды и то меньшего размера 😂, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Потап соблазнительно станцевал в наряде Каменских.

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