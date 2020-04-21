"Вот это да!": Каменских показала отдельную комнату со своей обувью
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Певица Настя Каменских, которая появляется в ярких клипах и на сцене не только в стильных нарядах, но и дополняет их красивыми туфлями и босоножками, показала комнату, в которой хранит свою любимую обувь.
В Инстаграм артистка выставила видео, на котором засняла полки, полные разнообразной разноцветной обуви на любой вкус - от высоких сапог до легких открытых сабо. Однако в описании артистка отметила, что ее любимые модели можно пересчитать на пальцах:
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Girl’s weakness 👠😄
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Если бы пришлось выбрать всего 5 пар обуви на год, это были бы :
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1️⃣белые кроссовки
2️⃣классические лодочки черного цвета
3️⃣черные ботинки с грубой толстой подошвой
4️⃣черные минималистичные босоножки на каблуке а-ля Stuart Weitzman
5️⃣универсальные сандалии на низком ходу
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Такую обувь можно сочетать практически с любой одеждой!
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А для тех, кто как и я, обожает обувь и мог бы дать фору Кэрри Бредшоу в плане стиля, я подготовила тренды обуви 2020 🔝
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Очень надеюсь, что скоро мы сможем выйти на улицу в своей любимой паре! - отметила Каменских.
Girl’s weakness 👠😄 ⠀ Если бы пришлось выбрать всего 5 пар обуви на год, это были бы : ⠀ 1️⃣белые кроссовки 2️⃣классические лодочки черного цвета 3️⃣черные ботинки с грубой толстой подошвой 4️⃣черные минималистичные босоножки на каблуке а-ля Stuart Weitzman 5️⃣универсальные сандалии на низком ходу ⠀ Такую обувь можно сочетать практически с любой одеждой! ⠀ А для тех, кто как и я, обожает обувь и мог бы дать фору Кэрри Бредшоу в плане стиля, я подготовила тренды обуви 2020 🔝 ⠀ Очень надеюсь, что скоро мы сможем выйти на улицу в своей любимой паре! ⠀ А пока #stayhome and get inspired! ❤️
Поклонники пришли в восторг от коллекции обуви артистки - и пошутили, что у некоторых одежды гораздо меньше:
Вот это набор🔥🔥🔥 у меня дома шкаф для одежды и то меньшего размера 😂, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Потап соблазнительно станцевал в наряде Каменских.
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