Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Вот это да!": Каменских показала отдельную комнату со своей обувью

Комментариев: 0
Звезда продемонстрировала сценическую и повседневную обувь и рассказала о любимых "парах".

"Вот это да!": Каменских показала отдельную комнату со своей обувью
instagram.com/kamenskux

Читай также: "Всех переплюнули!": Каменских без одежды зажигательно станцевала на камеру

Певица Настя Каменских, которая появляется в ярких клипах и на сцене не только в  стильных нарядах, но и дополняет их красивыми туфлями и босоножками, показала комнату, в которой хранит свою любимую обувь.

В Инстаграм артистка выставила видео, на котором засняла полки, полные разнообразной разноцветной обуви на любой вкус - от высоких сапог до легких открытых сабо. Однако в описании артистка отметила, что ее любимые модели можно пересчитать на пальцах:

Читай также: “Это круто, но мужа накорми“: Каменских сняла забавное видео на кухне

Girl’s weakness 👠😄

Если бы пришлось выбрать всего 5 пар обуви на год, это были бы :

1️⃣белые кроссовки
2️⃣классические лодочки черного цвета
3️⃣черные ботинки с грубой толстой подошвой
4️⃣черные минималистичные босоножки на каблуке а-ля Stuart Weitzman
5️⃣универсальные сандалии на низком ходу

Такую обувь можно сочетать практически с любой одеждой!

А для тех, кто как и я, обожает обувь и мог бы дать фору Кэрри Бредшоу в плане стиля, я подготовила тренды обуви 2020 🔝

Очень надеюсь, что скоро мы сможем выйти на улицу в своей любимой паре! - отметила Каменских.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Girl’s weakness 👠😄 ⠀ Если бы пришлось выбрать всего 5 пар обуви на год, это были бы : ⠀ 1️⃣белые кроссовки 2️⃣классические лодочки черного цвета 3️⃣черные ботинки с грубой толстой подошвой 4️⃣черные минималистичные босоножки на каблуке а-ля Stuart Weitzman 5️⃣универсальные сандалии на низком ходу ⠀ Такую обувь можно сочетать практически с любой одеждой! ⠀ А для тех, кто как и я, обожает обувь и мог бы дать фору Кэрри Бредшоу в плане стиля, я подготовила тренды обуви 2020 🔝 ⠀ Очень надеюсь, что скоро мы сможем выйти на улицу в своей любимой паре! ⠀ А пока #stayhome and get inspired! ❤️

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Поклонники пришли в восторг от коллекции обуви артистки - и пошутили, что у некоторых одежды гораздо меньше:

Вот это набор🔥🔥🔥 у меня дома шкаф для одежды и то меньшего размера 😂, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Потап соблазнительно станцевал в наряде Каменских. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: наряды звезд, обувь звезд, Настя Каменских, NK
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь