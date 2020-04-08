Потап соблазнительно станцевал в наряде Каменских - видео

Звездные супруги приняли участие в челендже #fliptheswitch.

Известная украинская исполнительница Настя Каменских (NK) разместила в Сети видео, которое долго ждали ее подписчики. Артистка вместе с супругом, продюсером и рэпером Потапом приняли участие в в челендже #fliptheswitch.

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Так, на странице Каменских в Инстаграм появилось короткое видео, где звездные супруги обменялись нарядами. Сначала Потап в черном костюме и темных очках снимал в зеркало, как танцует его жена. А в конце ролика уже он танцевал в ее черном платье с разрезом, голубой накидке и длинных сережках.

“Я знаю, вы долго ждали.. ловите 😹“, - подписала публикацию Настя.

Многие подписчики отметили, что рэперу очень идет наряд Каменских.

Ранее Потап рассмешил поклонников забавным видео с собачкой Насти.

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