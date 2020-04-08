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Потап соблазнительно станцевал в наряде Каменских - видео

Комментариев: 2
Звездные супруги приняли участие в челендже #fliptheswitch.
Потап соблазнительно станцевал в наряде Каменских - видео
Потап соблазнительно станцевал в наряде Каменских - видео
instagram.com/realpotap

Известная украинская исполнительница Настя Каменских (NK) разместила в Сети видео, которое долго ждали ее подписчики. Артистка вместе с супругом, продюсером и рэпером Потапом приняли участие в в челендже #fliptheswitch.

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Так, на странице Каменских в Инстаграм появилось короткое видео, где звездные супруги обменялись нарядами. Сначала Потап в черном костюме и темных очках снимал в зеркало, как танцует его жена. А в конце ролика уже он танцевал в ее черном платье с разрезом, голубой накидке и длинных сережках.

“Я знаю, вы долго ждали.. ловите 😹“, - подписала публикацию Настя.

Многие подписчики отметили, что рэперу очень идет наряд Каменских.

Ранее Потап рассмешил поклонников забавным видео с собачкой Насти.

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Теги: Настя Каменских, Потап
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  09.04.2020, 09:56
Оценка:  0
гость
Покажите видео, как Каменских вылизывает пердящий анус Потапа. А Потап с пола вылизывает лужу, после того как поссыт Каменских. А потом высрутся и на четвереньках едят дерьмо.
гость  (аноним)  09.04.2020, 09:53
Оценка:  0
гость
Петух и курица
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