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"Это круто, но мужа накорми": Каменских сняла забавное видео на кухне

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Певица запостила шуточный ролик со сковородкой.
"Это круто, но мужа накорми": Каменских сняла забавное видео на кухне
"Это круто, но мужа накорми": Каменских сняла забавное видео на кухне
instagram.com/kamenskux

Одна из самых известных украинских исполнительниц Настя Каменских (NK) поделилась очередным домашним видео. Звезда показала, как развлекает себя на карантине.

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Так, на своей странице в Инстаграм певица опубликовала короткий забавный ролик, который сняла на кухне с помощью приложения TikTok, В видео Каменских в джинсах, сером топе и черной бейсболке “играет“ на сковородке деревянными ложками под трек “Smells Like Teen Spirit“ группы Nirvana.

“Это мой рок-н-ролльный ужин, детка“, - подписала шуточное видео Настя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It’s my rock’n’roll dinner, babe 😎 #music #quarantinelife

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией:

  • Жаль что только 10 сек длиться
  • Ваууууу😍😍😍😍ти лучшааая😘
  • Классно Настя можно еще таких видосов👍❤️💋
  • Огонь🔥😍
  • Это круто, детка но мужа накорми🔥🔥🔥🔥🔥😂😂😂😂💓💓💓💓
  • Люблю тебя 💕💕🔥

Ранее Потап признался, как относится к обнаженным фото Насти Каменских.

 

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Теги: Настя Каменских
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Источник: Ivona bigmir)net

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