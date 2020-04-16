"Это круто, но мужа накорми": Каменских сняла забавное видео на кухне
Одна из самых известных украинских исполнительниц Настя Каменских (NK) поделилась очередным домашним видео. Звезда показала, как развлекает себя на карантине.
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Так, на своей странице в Инстаграм певица опубликовала короткий забавный ролик, который сняла на кухне с помощью приложения TikTok, В видео Каменских в джинсах, сером топе и черной бейсболке “играет“ на сковородке деревянными ложками под трек “Smells Like Teen Spirit“ группы Nirvana.
“Это мой рок-н-ролльный ужин, детка“, - подписала шуточное видео Настя.
Поклонники оставили множество комментариев под публикацией:
- Жаль что только 10 сек длиться
- Ваууууу😍😍😍😍ти лучшааая😘
- Классно Настя можно еще таких видосов👍❤️💋
- Огонь🔥😍
- Это круто, детка но мужа накорми🔥🔥🔥🔥🔥😂😂😂😂💓💓💓💓
- Люблю тебя 💕💕🔥
Ранее Потап признался, как относится к обнаженным фото Насти Каменских.
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