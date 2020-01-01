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"Правда, похожи?": Муж Екатерины Кухар очаровал Сеть семейным снимком

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Александр Стоянов выставила фото из карантина с женой, сыном и дочерью.

"Правда, похожи?": Муж Екатерины Кухар очаровал Сеть семейным снимком
instagram.com/stoianov_aleksandr

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Муж примы-балерины Нацоперы и члена жюри "Танцы со звездами" Екатерины Кухар и ее партнер по сцене Александр Стоянов показал атмосферное семейное фото. В Инстаграм артист добавил снимок, на котором позирует с супругой, сыном Тимуром и дочерью Анастасией.  Фото сделано на территории дачного отеля "Глебовка", семейство позирует в в повседневных, спортивных нарядах на фоне деревянного домика в лесу.

Правду говорят, что Тима похож на Катю, а Настюша на меня?😄

Как вы считаете? - подписал фото счастливый глава семейства.

"Правда, похожи?": Муж Екатерины Кухар очаровал Сеть семейным снимком
instagram.com/stoianov_aleksandr

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Фолловеры отметили, что вся семья Стоянова-Кухар похожа друг на друга и смотрится очень гармонично вместе:

  • Они оба похожи на Вас)😍
  • Правду😉 и вся ваша семья очень красивая👍😉
  • Тяжело сказать однозначно, но вместе вы смотритесь очень гармонично и как одно целое!!!💖
  • 👍🏻какие вы славные! И весь семейный пазл идеально составлен и сложен , очень гармонично все и соткано все любовью, трепетом, заботой , поддержкой ... на долгие годы так тому и быть 🙏🏻
  • Катюше новый цвет волос к лицу🔥 🔥🔥Самая красивая семья Украины😎Люблю вас за вашу утонченность и изысканность...Вы особенные! Душа моя радуется о Вас❤️
  • Вы все друг на друга похожи)))
  • А Тимур так вырос за последние полгода! 😮😮😮
  • Вы с Катей очень похожи)))Так что определить кто из детей кого больше скопировал сложно.))Вы очень красивая семья😍, - написали в Сети.

К слову, многие поклонники похвалили новую прическу Екатерины - недавно звезда осветлила волосы, а кроме того, на новых фото, завила их в объемные локоны.

Екатерина Кухар с новым цветом волос
Екатерина Кухар с новым цветом волос
instagram.com/ekaterinakukhar_official

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар показала, как готовится к Пасхе. 

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Теги: Екатерина Кухар, Александр Стоянов, дети звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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