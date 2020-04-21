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"Моя фотогеничная жена": Дантес оригинально поздравил Дорофееву с юбилеем

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21 апреля Наде Дорофеевой исполняется 30 лет.
"Моя фотогеничная жена": Дантес оригинально поздравил Дорофееву с юбилеем
"Моя фотогеничная жена": Дантес оригинально поздравил Дорофееву с юбилеем
instagram.com/vladimirdantes

Сегодня, 21 апреля, популярная украинская певица, участница дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева отмечает день рождения. Артистке исполняется 30 лет.

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Муж именинницы, певец, ведущий и блогер Владимир Дантес решил оригинально поздравить возлюбленную. Так, сначала на своей странице в Инстаграм артист опубликовал черно-белое фото американского музыканта Игги Попа и поздравил его с 73-летием. А в конце поста лишь упомянул, что у Наде тоже сегодня день рождения.

“Впервые увидев его в фильме Плакса, сразу начал интересоваться его творчеством. Его тело всегда было, по-моему, как тело шарпея. Но в этом его кайф. Он гуру альтернативного рока, один из моих кумиров. И сегодня у него день рождения! Ему 73😱😱😱!!!С праздником, гений! А, ну @nadyadorofeeva тоже с днём рождения!😂“, - потроллил супругу Дантес.

Дантес оригинально поздравил Дорофееву с юбилеем
Дантес оригинально поздравил Дорофееву с юбилеем
Скриншот

Позже Владимир опубликовал фото Нади в купальнике и попросил пользователей Сети пожелать имениннице “здоровья, женского счастья и денег“.

“Моя фотогеничная жена. Пожелайте ей здоровья, женского счастья и денег. А то пока только какие-то нестандартные поздравления“, - с юмором подписал кадр муж Дорофеевой.

Дантес оригинально поздравил Дорофееву с юбилеем
Дантес оригинально поздравил Дорофееву с юбилеем
Скриншот

Напомним, ранее Дорофеева и Дантес показали интимные кадры из домашней фотосессии.

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Теги: Надя Дорофеева, Владимир Дантес
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Источник: Ivona bigmir)net

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Игорь Попа  (аноним)  21.04.2020, 15:12
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Игорь Попа
Дантеса в попу!
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