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#УкраїнаВдома: звезды рассказали, как встретят Пасху

Комментариев: 2
Украинские звезды рассказали, как будут отмечать Пасху-2020 и пойдут ли в церковь.

#УкраїнаВдома: звезды рассказали, как встретят Пасху
#УкраїнаВдома: звезды рассказали, как встретят Пасху
instagram.com/polyakovamusic

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Безусловно, Пасху в таких условиях, как в этом году, мы еще не отмечали. Впрочем, карантин – это вынужденные меры, и звезды просят верующих не идти в храмы, а остаться дома. В программе «Зірковий шлях», которая выходит по будням в 9:30 на канале «Украина», Александр Педан, Наталья Холоденко, Алексей Суханов и балетная пара Александр Стоянов и Екатерина Кухар рассказали, как будут создавать праздничное настроение в домашних условиях.

Конечно же, этот праздник – один из главных в году. И во многих семьях есть многолетние традиции пасхальной ночи. Но этой весной и врачи, и священнослужители призывают верующих к молитве дома, потому что массовые собрания – это серьезный фактор риска. Полностью поддерживают такое мнение и звезды.

Мы не будем идти в церковь. Думаю, закажем паску или испечем, еще не определились. Для меня праздник – это не только еда. И мне кажется, что когда Пасха – это повод очередного застолья, то это не та Пасха, – убеждает психолог Наталья Холоденко в интервью каналу «Украина».

instagram.com/polyakovamusic
instagram.com/polyakovamusic
instagram.com/kholodenkon

Телеведущий Александр Педан будет печь с семьей традиционные паски. Он тоже считает, что в церковь идти в этом году не стоит.

Не нужно идти туда, где массовое скопление людей. Все очень просто. Ты можешь не думать о себе – подумай о других. Мы обязательно на Пасху будем печь паски дома, возможно, поможет наша няня, – рассказывает Александр Педан.

instagram.com/polyakovamusic
instagram.com/polyakovamusic
instagram.com/pedanos

Печет паски дома и Королева ночи Оля Полякова. 18 яиц, белки и желтки, взбитые в крепкую пену, и изюм, настоянный на дорогом коньяке мужа – вот главные секреты певицы. Сначала в теплом молоке растворяем дрожжи и добавляем муку к густоте сметаны. 18 желтков и 14 белков (4 оставляем на декор) взбиваем с сахаром отдельно. Далее смешиваем, добавляем опару и теплое масло. Тесто королева украинского шоу-биза вымешивает специальной машинкой, но говорит – можно и руками. Когда тесто готово, Оля его раскладывает по трети от высоты формы, потому что оно очень поднимается.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#ПаскаотОлиПоляковой 🧁

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#ПаскаотОлиПоляковой 🧁

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Неизменный ведущий программы «Говорить Україна» Алексей Суханов призывает всех быть ответственными и не пренебрегать карантином. По его мнению, самый большой грех сейчас – подвергать опасности себя и окружающих.

Сейчас мы должны быть ответственными, возможно, как никогда. На днях я увидел запись одного священника, который сказал, что надо ходить в церковь. Но это глупость безответственная! От наших действий зависит не только наше здоровье и жизнь, но и жизнь наших близких, родственников, родителей, – говорит Суханов в эфире «Зіркового шляху».

instagram.com/polyakovamusic
instagram.com/polyakovamusic
пресс-служба

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А вот артисты балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов с детьми собственноручно украшают пасочки. Пасха у них дома – это традиции, проверенные годами. Саша в детстве помогал маме печь.

Как сейчас помню, мы до часу ночи готовили эти паски. Ходили собирать с братом и сестрой зеленые листочки разного размера, мама брала свои капроновые колготы, лук, прикладывали этот листочек. Паски – это сплошные воспоминания из детства, – говорит Стоянов. – В этом году мы, конечно, не пойдем в церковь и вас просим оставаться дома и беречь близких.

instagram.com/polyakovamusic
instagram.com/polyakovamusic
instagram.com/ekaterinakukhar_official

Ранее мы писали, где можно посмотреть трансляции церковной службы на Пасху-2020.

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Теги: Пасха, Пасха-2020, украинский шоу-бизнес, Оля Полякова, Наталья Холоденко
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Источник: IVONА bigmir)net
Комментариев (2)
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John*B    17.04.2020, 16:35
Оценка:  0
John*B
Картинка для ТВ лошар) Соберутся все в своем "узком" кружочке селебрятей на своих скромных загородных маеточках и устроят ежегодную оргию с попами и шашлыками! А если Полякова прийдёт заодно снимут свингеры 4)
гость  (аноним)  17.04.2020, 16:15
Оценка:  0
гость
НА КАЦАПСТАНЕ ЕЩЕ БОЛЕЕ УПРОСТИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ АУСВАЙСА!
ТЕПЕРЬ СТАТУС КАЦАПСКОГО АУСВАЙСА - КАК У ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ.
КАЦАПЫ ГОТОВЫ ДАЖЕ В ЖОПУ ЦЕЛОВАТЬ ТОГО, КТО ВОЗЬМЕТ АУСВАЙС, СТАНЕТ ПРЕДАТЕЛЕМ.
ТАКАЯ ПОЛЗУЧАЯ ЭКСПАНСИЯ - РЕАКЦИЯ НА ДЕМОГРАФИЮ И КАЧЕСТВО ГЕНЕТИКИ У КАЦАПСКОГО БЫДЛА
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