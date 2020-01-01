Катерина Кухар показала, как готовится к Пасхе

Прима-балерина опубликовала семейное видео в сети.

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Звездная пара Катерина Кухар и Александр Стоянов показали, как готовятся к Пасхе. Звезды балета опубликовали в сети видео, где показали, как вместе с детьми украшают одну из пасок к праздничному столу.

Как рассказала Екатерина, ее семья обожает подготовку к празднику.

Мы всегда к празднику украшаем дом, покупаем пасхальных зайчиков, подставочки, подсвечники и многое другое, обязательно красим яйца, чтобы потом с детьми устроить битву. В этот раз мы заказали пасхи в пекарни, но украшали их сами. Несколько пасок традиционных, а парочка для деток. На детских пасхах пряники с изображением цыплят, а на другой – единорожек. Детям очень понравился процесс, - поделилась балерина.

А вот Александр Стоянов отметил, что у него семья верующая, поэтому они всегда ответственно подходили к подготовке к этому празднику и готовили паски до глубокой ночи.

Ранее муж Екатерины Кухар очаровал Сеть семейным фото.

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