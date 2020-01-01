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"Паски на завтрак, обед и ужин": Жена Комарова показала фигуру после праздников

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Александра Кучеренко призвала подписчиков заняться спортом после праздников .

"Паски на завтрак, обед и ужин": Жена Комарова показала фигуру после праздников
instagram.com/aakucherenko

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Жена популярного телеведущего, путешественника Дмитрия Комарова, телеведущая и модель Александра Кучеренко показала фигуру после пасхальных праздников. В Инстаграм девушка выставила фото, на котором позирует, сидя на полу, в облегающих лосинах и коротком топике. Около Саши в кадре лежат спортивные резинки, с которыми девушка тренируется.

В описании к фото Кучеренко отметила, что восстанавливает форму, поскольку все дни, начиная с Пасхи, завтракает, обедает и ужинает сдобными куличами. Кстати, рельефный пресс Саши совершенно не выдает последствий праздничного питания.

Ну что, друзья, сколько кусочков паски съели за праздники?) Или сколько пасок?😁
Я не считала)) Ела и на завтрак, и на обед, и на ужин. Возобновляю домашние тренировки! Включаю музыку, обучающие видео и занимаюсь в удовольствие. Кто со мной?) - написала Александра.

"Паски на завтрак, обед и ужин": Жена Комарова показала фигуру после праздников
instagram.com/aakucherenko

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Подписчики не поверили Саше, что она с утра до вечера кушает паски, и похвалили в комментариях за подтянутую фигуру и яркую внешность:

Вы само совершенство, - написали в Сети.
 

Ранее мы писали, что Александра Кучеренко показала, как украшает яйца к Пасхе. 

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Теги: Пасха, похудение, фигура звезд, Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко
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Источник: IVONА bigmir)net

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